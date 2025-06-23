Трамп допустил смену власти в Иране, чтобы сделать страну «снова великой»

Президент США Дональд Трамп допустил смену власти в Иране, так как иранское правительство не может сделать страну «снова великой». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

«Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again — англ., "Сделать Иран снова великим")!!!» — написал президент США.

Ранее Дональд Трамп сообщил о «колоссальном ущербе» ядерной инфраструктуре Ирана в результате американских ударов. По словам президента, пилоты B-2 благополучно приземлились в штате Миссури, успешно завершив операцию.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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