Трамп: ядерным объектам в Иране нанесен «колоссальный ущерб»

Президент США Дональд Трамп сообщил о «колоссальном ущербе» от американских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

«Сообщается, что ядерным объектам в Иране нанесен "колоссальный ущерб". Удары были сильными и точными. Наши военные продемонстрировали большое мастерство»,— написал президент США.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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