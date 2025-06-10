Коммунист создает прецедент

В Хакасии случилась прецедентная для российских регионов ситуация: губернатор Валентин Коновалов (КПРФ) обратился в Верховный суд республики с требованием признать ничтожным закон о межбюджетных отношениях, который был принят парламентом против его воли. Ранее коммунист отказался подписывать документ, однако подконтрольный «Единой России» Верховный совет преодолел губернаторское вето. Если суд встанет на сторону исполнительной власти, то у господина Коновалова появится основание для роспуска парламента. Впрочем, он вряд ли пойдет на такой шаг, уверен эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Губернатор Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что правительство Хакасии оспорило положения закона о межбюджетных отношениях в судебном порядке, 10 июня сообщили в его пресс-службе. Там напомнили, что документ ограничивает полномочия исполнительной власти по управлению республиканским бюджетом, противоречит Бюджетному кодексу РФ, а также создает правовую неопределенность: по мнению правительства, теперь главы муниципальных образований смогут без последствий нарушать соглашения с регионом.

Речь идет о резонансном законе, который запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без предварительного согласования с Верховным советом (парламентом).

Документ был принят в конце 2024 года, однако в январе 2025-го глава Хакасии Валентин Коновалов отказался его подписывать, назвав инициативу «антинародной». В ответ депутаты вновь поставили вопрос на голосование и преодолели губернаторское вето (для этого требуется набрать две трети голосов, то есть 34 из 50). За это решение проголосовали депутаты «Единой России», которая контролируют большинство мест в Верховном совете, а также ЛДПР.

Согласно статье 82 Конституции Хакасии, если суд установит, что Верховный совет принял документ, противоречащий федеральному законодательству, то у губернатора появится основание для досрочного прекращения полномочий парламента. Впрочем, в пресс-службе правительства “Ъ” заявили, что Валентин Коновалов с таким предложением «не выступал»: «Многие депутаты избраны жителями Хакасии, и он уважительно относится к их выбору».

Еще одним камнем преткновения между исполнительной и законодательной ветвями власти республики вскоре может стать реформа местного самоуправления.

Валентин Коновалов настаивает на сохранении двухуровневой системы, тогда как депутаты от «Единой России» уже внесли законопроект о переходе на одноуровневую. В КПРФ в ответ пригрозили, что глава региона может вновь воспользоваться правом вето.

Местный политолог Михаил Верхотуров сомневается, что в случае победы в суде губернатор-коммунист решится на роспуск Верховного совета: «"Избранность народом" — один из главных тезисов Коновалова, к которому он апеллирует, когда его периодически просят дать комментарий о вероятности собственной отставки. Так же и тут: депутатов избирал не Коновалов, не ему их и распускать». В противном случае может возникнуть политический кризис, ответственным за который станет именно Валентин Коновалов, добавляет господин Верхотуров. «Для него важно, что называется, сказать последнее слово, но все ограничится решением суда и последующими информационными перепалками»,— считает эксперт.

Андрей Прах; Валерий Лавский, Новосибирск