Дорожная стройка ударила по рублю

Минтранс выпустил ежегодный отчет о средней стоимости строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания одного километра одной полосы российских дорог. За год почти все виды дорожных работ стали дороже, за исключением некоторых на определенных типах автотрасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Опубликованный Минтрансом доклад подготовлен на базе данных Федерального дорожного агентства (Росавтодора), госкомпании «Автодор» и региональных органов управления дорогами 85 субъектов за 2024 год. Для вычисления средней цены Минтранс проанализировал сметы более 10 тыс. объектов, за исключением крупных мостов и развязок. В докладе также не учитывались затраты дорожников на выкуп земель, переустройство инженерных сетей и компенсационные выплаты.

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Минтранс приводит как усредненные общие данные по видам работ (см. график), так и детальные данные с разбивкой на категории дорог. Всего их, напомним, пять: 1-я категория — это четырехполосная трасса с разделителем, 2-я категория — двух- или четырехполосная (ограждение необязательно). Дороги 3–5-й категорий — одна- или двухполосные без разделителей.

“Ъ” сравнил данные с докладом 2023 года. Основная часть работ подорожала.

Больше всего (на 73%) — реконструкция километровой полосы трассы 4-й категории. На 36,7% выросла средняя цена капремонта дороги 2-й категории. Усредненная цена строительства дороги 4-й категории сократилась за год на 24%, реконструкции 3-й категории — на 43%. Самым дорогим видом работ по-прежнему является строительство трассы 1-й категории (140,6 млн руб. за километровую полосу), самым дешевым — содержание местной дороги (280 тыс. руб. за километр одной полосы).

Разнонаправленная и неравномерная динамика цен объясняется рядом факторов, включая инфляцию (выросли цены на битум, щебень, цемент и т. д.), и «изменением проектных решений», пояснил “Ъ” научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Евдокимов. «Влияние оказывают объемы земляных работ, конструкция дорожной одежды и применение различных технологий при капремонте, которые варьируются в зависимости от условий конкретного объекта»,— говорит он. Господин Евдокимов обращает внимание, что по сравнению с прошлым годом Минтранс сократил общее количество объектов, вошедших в расчет (в 2023 году их было более 12,6 тыс.), что снижает «статистическую устойчивость данных». Существенный рост стоимости капремонта и содержания региональных дорог, предполагает эксперт, может быть связан с реализацией нацпроектов и «постепенным доведением инфраструктуры до нормативного состояния». Напомним, что в конце 2024 года завершился нацпроект «Безопасные качественные дороги», по итогам которого доля отремонтированных региональных дорог была доведена до 54%. Власти планируют увеличить ее до 60% к 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В начале апреля правительство РФ опубликовало план дорожной деятельности до 2030 года, выделив более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры страны. 1,4 трлн руб. направлено на строительство новых федеральных дорог, 1,3 трлн руб.— на объекты госкомпании «Автодор», 2,4 трлн руб.— на поддержку регионов в части ремонта и строительства дорог. Ремонт и содержание федеральных дорог профинансированы на 2,48 трлн руб., что на 1,73 трлн руб. меньше необходимого (см. “Ъ” от 13 апреля).

Иван Буранов