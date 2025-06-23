Дорожная стройка ударила по рублю
Стоимость строительства и ремонта автотрасс выросла за год
Минтранс выпустил ежегодный отчет о средней стоимости строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания одного километра одной полосы российских дорог. За год почти все виды дорожных работ стали дороже, за исключением некоторых на определенных типах автотрасс.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Опубликованный Минтрансом доклад подготовлен на базе данных Федерального дорожного агентства (Росавтодора), госкомпании «Автодор» и региональных органов управления дорогами 85 субъектов за 2024 год. Для вычисления средней цены Минтранс проанализировал сметы более 10 тыс. объектов, за исключением крупных мостов и развязок. В докладе также не учитывались затраты дорожников на выкуп земель, переустройство инженерных сетей и компенсационные выплаты.
Минтранс приводит как усредненные общие данные по видам работ (см. график), так и детальные данные с разбивкой на категории дорог. Всего их, напомним, пять: 1-я категория — это четырехполосная трасса с разделителем, 2-я категория — двух- или четырехполосная (ограждение необязательно). Дороги 3–5-й категорий — одна- или двухполосные без разделителей.
“Ъ” сравнил данные с докладом 2023 года. Основная часть работ подорожала.
Больше всего (на 73%) — реконструкция километровой полосы трассы 4-й категории. На 36,7% выросла средняя цена капремонта дороги 2-й категории. Усредненная цена строительства дороги 4-й категории сократилась за год на 24%, реконструкции 3-й категории — на 43%. Самым дорогим видом работ по-прежнему является строительство трассы 1-й категории (140,6 млн руб. за километровую полосу), самым дешевым — содержание местной дороги (280 тыс. руб. за километр одной полосы).
Разнонаправленная и неравномерная динамика цен объясняется рядом факторов, включая инфляцию (выросли цены на битум, щебень, цемент и т. д.), и «изменением проектных решений», пояснил “Ъ” научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Евдокимов. «Влияние оказывают объемы земляных работ, конструкция дорожной одежды и применение различных технологий при капремонте, которые варьируются в зависимости от условий конкретного объекта»,— говорит он. Господин Евдокимов обращает внимание, что по сравнению с прошлым годом Минтранс сократил общее количество объектов, вошедших в расчет (в 2023 году их было более 12,6 тыс.), что снижает «статистическую устойчивость данных». Существенный рост стоимости капремонта и содержания региональных дорог, предполагает эксперт, может быть связан с реализацией нацпроектов и «постепенным доведением инфраструктуры до нормативного состояния». Напомним, что в конце 2024 года завершился нацпроект «Безопасные качественные дороги», по итогам которого доля отремонтированных региональных дорог была доведена до 54%. Власти планируют увеличить ее до 60% к 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В начале апреля правительство РФ опубликовало план дорожной деятельности до 2030 года, выделив более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры страны. 1,4 трлн руб. направлено на строительство новых федеральных дорог, 1,3 трлн руб.— на объекты госкомпании «Автодор», 2,4 трлн руб.— на поддержку регионов в части ремонта и строительства дорог. Ремонт и содержание федеральных дорог профинансированы на 2,48 трлн руб., что на 1,73 трлн руб. меньше необходимого (см. “Ъ” от 13 апреля).