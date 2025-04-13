Эти ремонты будут вечно

До 2030 года ремонт и содержание федеральных дорог будут профинансированы на 2,48 трлн руб., сумма заложена в распоряжении правительства. Но этого недостаточно: по действующим нормативам нужно дополнительно еще 1,73 трлн руб. В условиях дефицита средств властям следовало бы отказаться от новых крупных строек, направив большую часть денег на ремонт и содержание трасс, чтобы избежать их «деградации». Об этих рисках ранее предупреждали Минтранс и представители администрации президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты предупреждают о деградации дорог, если их ремонт и содержание не будут финансироваться

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости Эксперты предупреждают о деградации дорог, если их ремонт и содержание не будут финансироваться

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

На прошлой неделе правительство опубликовало распоряжение №768-р, утвердив план «дорожной деятельности» до 2030 года. “Ъ” обратил внимание на то, что общий объем финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания федеральных автодорог составит 2,48 трлн руб., при этом по действующим нормативам нужно еще дополнительно 1,73 трлн руб. Это прописано в самом распоряжении и означает, что федеральная дорожная сеть будет профинансирована только на 58% в части ремонта и содержания. В 2028–2030 годах объемы выделяемых средств могут быть уточнены во время принятия закона о бюджете, сказано в распоряжении правительства.

По данным Минтранса, общая протяженность дорог в РФ составляет 1,58 млн км, из них 1 млн км — местных, 502 тыс. км — региональных, 66,2 тыс. км — федеральных. Общая сумма, выделенная правительством на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог (федеральных, региональных, межмуниципальных) в 2025–2030 годах в рамках «дорожной шестилетки», превышает 9 трлн руб.

“Ъ” обратился за разъяснением в Росавтодор. Там прямого ответа на вопрос о причинах принятого решения не дали. «Для Федерального дорожного агентства приведение к высокому уровню нормативного состояния действующей подведомственной сети и ее содержание являются такими же магистральными направлениями деятельности, как и строительство новых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»,— заявили в агентстве. В 2025 году Росавтодор планирует отремонтировать 4,5 тыс. км федеральных дорог, переведя около 200 км дорог из двух- в четырехполосное исполнение.

Доля федеральных дорог, находящихся в нормативном (то есть отремонтированном) состоянии, росла до 2020 года, достигнув 85%, затем начала падать (см. инфографику).

В Росавтодоре объясняли тенденцию несколькими причинами, в том числе увеличением нагрузки на федеральную сеть, присоединением к ней «убитых» участков региональных дорог (эта практика была приостановлена в 2022 году по просьбе Минфина) и нехваткой финансирования. В 2023 году глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев просил Белый дом перенаправить 200 млрд руб., запланированных на стройки, на срочный ремонт федеральных трасс. Реакция правительства на эту просьбу осталась неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В том же году на проблему ухудшения состояния федеральной сети обращал внимание советник президента Игорь Левитин. Глава Минтранса Роман Старовойт, выступая в Госдуме в июле 2024 года, констатировал «деградацию» дорог, пообещав, что именно ремонт, а не строительство будет приоритетной задачей на ближайшие годы. В 2030 году доля отремонтированных «федералок» должна снова подняться до 85%, это один из показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году.

Евгений Москвичев уверен, что проблем с ремонтом и содержанием дорог возникнуть не должно. «По моей информации, еще порядка 800 млрд руб. зарезервировано правительством на эти цели, — сказал он “Ъ”.— Понимая, что бюджет сегодня непростой, нужно соглашаться с принятым решением». Действительно, в «дорожной шестилетке» упоминаются «неокрашенные» 850 млрд руб., которые запланированы для Росавтодора в виде нераспределенного резерва в 2028–2030 годах. Эти деньги, по данным “Ъ”, в любой момент могут быть изъяты на другие цели, на этом настоял Минфин. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

Разрыв в финансировании важен как сигнал о текущих приоритетах в распределении государственных инвестиций, считает эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Дмитрий Евдокимов.

«Одной из вероятных причин такого подхода может являться ориентация на строительство новых инфраструктурных объектов,— предполагает он.— Подобная логика уже звучала в обсуждениях между Минфином, Минтрансом и администрацией президента: акцент смещается в сторону новых трасс и магистралей, а также в сторону развития опорной транспортной сети. Эти проекты воспринимаются как драйверы экономического роста с мультипликативным эффектом за счет загрузки строительной отрасли, развития территориальной связанности и стимулирования частных инвестиций». Дополнительным фактором выступают жесткие бюджетные ограничения, которые сохраняются в условиях высокой доли защищенных расходов — оборонных, социальных обязательств, программ субсидирования, отмечает господин Евдокимов.

«В этих условиях транспортному блоку приходится действовать в логике отложенного финансирования — с расчетом на будущие корректировки бюджета, использование остатков, а также на подключение внебюджетных источников,— поясняет эксперт.—Такой подход позволяет концентрировать ограниченные ресурсы на флагманских проектах».

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин уверен в обратном: в условиях ограниченного бюджета средства нужно тратить сначала на ремонт и содержание, а уже потом на все остальное.

«Если дорогу запустить и вовремя не обслужить, ее ремонтировать потом будет дороже,— поясняет он.— Если деньги остаются, то сначала нужно строить обходы городов, а также расширять существующие дороги из двух- в четырехполосное исполнение. Это то, что важно для людей. И только потом думать про другие стройки».

Исходя из этой логики, господин Блинкин считает, что часть заложенных в «шестилетке» объектов можно было отложить на потом (например, строительство первых участков трассы Джубга—Сочи, на них госкомпании «Автодор» выделяется 130 млрд руб.), выделить дополнительные средства Росавтодору на ремонт. Эксперт также обращает внимание на то, что реальная потребность Росавтодора в деньгах больше 1,7 трлн руб., потому что нормативы содержания и ремонта дорог не пересматривались с 2017 года: за восемь лет цена материалов и стоимость работ сильно выросли. В 2020 году, отметим, Счетная палата предлагала пересмотреть эти нормативы, но в итоге этого не сделали. Аналогичных правил по финансированию региональных, межмуниципальных и местных дорог вообще не существует, хотя эксперты ранее предлагали их ввести.

Иван Буранов