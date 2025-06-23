Wildberries выходит на связь

“Ъ” стало известно о планах Wildberries по запуску собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Сейчас компания обсуждает условия сотрудничества с федеральными операторами. Эксперты называют наиболее вероятным партнером Т2, хотя отмечают, что другие операторы также активнее начали вкладываться в MVNO-проекты, стоимость запуска которых может достигать нескольких миллиардов рублей. Однако на высококонкурентном рынке без достаточных вложений в развитие и продвижение проект может оказаться неуспешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Wildberries планирует запуск собственного виртуального оператора мобильной связи — об этом “Ъ” рассказал источник в федеральном операторе связи и подтвердили два других собеседника в крупных телекоммуникационных компаниях. Сейчас компания ведет переговоры со всеми операторами об условиях запуска, говорит собеседник “Ъ” в одном из них. В Wildberries от комментариев отказались.

По данным агентства TelecomDaily, 40% абонентов рынка MVNO у Yota (работает на сети «МегаФона»), еще 27% у «Т-Мобайла» (на сетях Т2 и МТС), 15% у РТК (на сети Т2), 6% у «Сбермобайла» (на сетях Т2 и «МегаФона»). Совокупная абонентская база MVNO превышает 20 млн. В прошлом году MVNO запустил Альфа-банк на сети «Вымпелкома», сообщали «Ведомости». Ранее “Ъ” писал о запуске совместного MVNO «Росатома» и ПСБ (см. “Ъ” от 22 января).

В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и Т2 не ответили на вопросы “Ъ” о том, ведет ли Wildberries с ними переговоры о запуске на их сетях. При этом в «Вымпелкоме» “Ъ” добавили, что видят большой потенциал в секторе MVNO и намерены усилить свое присутствие на этом рынке, а также компания увеличит инвестиции в инфраструктуру на 15%. Ранее “Ъ” писал, что оператор намеревается занять 25% рынка при менее 1% сейчас (см. “Ъ” от 16 мая). В «МегаФоне» сказали, что на их сети работает пять MVNO и они «открыты к сотрудничеству». В МТС — что на их сети в 17 регионах работает «Т-Мобайл». В Т2 — что открыты к партнерству и на их сети работает более 25 операторов, а по итогу года 54% всех MVNO-абонентов обслуживаются в их сети.

При этом все опрошенные “Ъ” участники MVNO-рынка уверяют, что приветствуют выход нового игрока на рынок, так как это стимулирует конкуренцию. В «Т-Мобайле» уверены, что дальнейший рост абонентской базы MVNO ускорится после вступления в силу в сентябре закона о независимом арбитре (НИЦ «Телеком»), так как это должно упростить перенос номера. В Yota “Ъ” сказали, что не собираются менять стратегию своего развития в связи с появлением нового игрока на рынке.

Гендиректор «Альфа-Мобайла» Андрей Литвинов объясняет, что основные затраты на работу MVNO — технологии, реализация требований законодательства в области связи, ресурсы нумерации. «Расходы в основном состоят из партнерства с опорным оператором, инвестиций в собственные цифровые решения и маркетинг. В зависимости от модели MVNO — lite, medium или full — соотношение расходов может меняться»,— говорит представитель «Сбермобайла». В зависимости от этих факторов бюджет проекта может варьироваться от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей на горизонте трех-пяти лет»,— добавляет гендиректор «Газпромбанк Мобайла» Анастасия Спешилова. В Ozon отказались от комментариев.

Абонентская база MVNO Wildberries через пять-шесть лет может быть сопоставима с абонбазой «Т-Мобайла», то есть около 6 млн, «при условии предложения привлекательного для абонентов продукта», говорит директор департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров.

По его словам, в случае, если компания не сможет привлечь аудиторию продуктом или недостаточно вложит средств в развитие и продвижение, то преуспеть на высококонкурентном рынке MVNO у нее не получится. Он предполагает, что запуск произойдет на сети Т2.

«Наибольшая вероятность, что WB запустится на Т2 с их "фабрикой", у которой процессы запуска отлажены и они могут предлагать конкурентные условия. Другой момент, что MVNO заинтересовались и другие игроки — "МегаФон" и "Билайн"»,— считает независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. Он объясняет, что «МегаФон» расширял покрытие «Сбермобайла», а «Вымпелком» запустил «Альфа-Мобайл», а также компания заявляла, что считает MVNO частью своей новой стратегии.

Алексей Жабин