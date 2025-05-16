«Вымпелком» уходит в виртуальность

«Вымпелком» планирует занять 25% рынка виртуальных операторов связи (MVNO) к 2028 году, на котором сейчас занимает менее 1%. Добиться этого она рассчитывает за счет новых проектов в банковских MVNO, совместных проектов с интернет-провайдерами и увеличения инвестиций в развитие сети на 15%. Сейчас более половины рынка занимают операторы, работающие на сети Т2, а собеседники “Ъ” считают, что бума виртуальных операторов пока в России не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

К 2028 году «Вымпелком» намерен занять 25% рынка виртуальных мобильных операторов связи, заявил “Ъ” вице-президент компании по операторскому бизнесу Сергей Быков. По его словам, «Вымпелком» намерен сотрудничать с ключевыми игроками банковского сектора, ритейла и технологической индустрии, а также работать по схеме «партнерского конвергента» — взаимодействия с интернет-провайдерами, когда последние предлагают абонентам услуги широкополосного доступа (ШПД), а мобильный оператор — услуги мобильной связи под другим брендом. «Такой подход позволит укрепить позиции на рынке MVNO, расширить клиентскую базу и усилить интеграцию телеком-услуг в смежные отрасли»,— сказал господин Быков.

По его словам, в России работают 400–600 ШПД-операторов и многие из них заинтересованы в добавлении мобильной связи к своим услугам. Для достижения доли в 25% рынка, говорит Сергей Быков, компания планирует увеличить инвестиции в расширение собственной сети на 15%. Он отказался раскрыть конкретную сумму вложений. Ранее «Ведомости» писали, что виртуальный оператор Альфа-банка запустится на сетях «Вымпелкома».

Сейчас, по оценке гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, «Вымпелком» занимает менее 1% рынка MVNO. По данным агентства, 40% абонентов рынка у Yota (работает на сети «МегаФона»), еще 27% у «Т-Мобайла» (на сети "Т2" и МТС), 15% у РТК (на сети Т2), 6% у «Сбермобайла» (на сети "Т2" и «МегаФона»).

Всего же, по данным TelecomDaily, MVNO в прошлом году заняли 4% рынка мобильной связи с 10 млн активных СИМ-карт и такую же долю в деньгах с 38 млрд руб. Выручка MVNO в 2023 году выросла на 17%, а рост в первую очередь был связан с увеличением клиентской базы операторов связи, входящих в банковские структуры. В «Вымпелкоме» оценивают долю абонентов MVNO в 9–10% рынка мобильной связи (7,9% в 2023 году) и прогнозируют, что она вырастет к 2028 году до 13−15%.

«Мы вступаем в новые партнерства и расширяем присутствие на рынке»,— говорят “Ъ” в Т2. По словам представителя компании, на их сети работает более 25 операторов, а по итогам 2024 года она обсуживает 54% абонентов виртуальных операторов на российском рынке: «Мы предлагаем партнерам цифровые продукты ГК "Ростелеком": не только мобильную связь, но ШПД, мультиподписку MiXX и онлайн-кинотеатр Wink».

В МТС считают, что MVNO — это «нишевая история», так как такие операторы не имеют возможности развиваться технологически, поскольку работают на инфраструктуре классического оператора связи. «Практика показывает, что сегодня массовые кейсы MVNO есть только у банков, которые в рамках экосистем предлагают комплексные услуги»,— говорят в компании. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

Ранее “Ъ” писал, что по итогам 2024 года среди мобильных банковских операторов, начавших предоставлять услуги связи больше пяти лет назад, лишь «Т-Мобайл» показал внушительную прибыль — более 2 млрд руб. Другие операторы — «СберМобайл», «ВТБ Мобайл» и «Газпромбанк Мобайл» — остаются убыточными (см. “Ъ” от 20 апреля).

«Чтобы MVNO приносил прибыль, нужно уметь работать с этим рынком. Пока в России умеет только Т2. Они подошли к этому не как к проекту, а как к операционной деятельности, поставив это на поток,— объясняет независимый телеком-аналитик Алексей Слукин.— Если "Вымпелком" решил сделать подобное, то у него хорошие шансы. Его преимущество — большее покрытие, а у Т2 до сих пор покрытие не федеральное». С ним, однако, не согласен источник “Ъ” на телеком-рынке, который сомневается в возможностях «Вымпелкома» занять четверть рынка MVNO: «Планы звучат нереалистично из-за существующего распределения рынка, на котором лидируют два игрока, а также не предвидится бума MVNO».

Алексей Жабин