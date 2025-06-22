Задержан экс-министр имущественных отношений Удмуртии Рустэм Зайнуллин

Задержан экс-министр имущественных отношений Удмуртии, вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, пишет Telegram-канал «Mash». По данным издания, это произошло вчера, 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рустэм Зайнуллин, vk Фото: Рустэм Зайнуллин, vk

«Mash» указывает предварительной причиной задержания господина Зайнуллина расследование хищений при строительстве защитных сооружений на границе. Приблизительная оценка суммы ущерба, по данным издания, — 500 млн руб. Указывается, что средства были получены за счет завышения стоимости и хищений при производстве железобетонных изделий.

Напомним, господин Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998-го по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра. С 2016-го по 2019 годы господин Зайнуллин возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя. С 2020-го по 2021 годы он занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года господин Зайнуллин работал в органах исполнительной власти Белгородской области. В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области.

В октябре 2024 года стало известно, что Рустэм Зайнуллин принял решение временно приостановить государственный муниципальный контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород».