Экс-министр имущественный отношений Удмуртии вступит в отряд в «Барс-Белгород»

Экс-министр имущественных отношений Удмуртии, заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин вступит в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на пост главы Белгородской области Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рустэм Зайнуллин, vk Фото: Рустэм Зайнуллин, vk

«С уважением отношусь к решению замгубернатора Рустэма Зайнуллина и главы Губкинского городского округа Лобазнова Александровича, которые приняли решение временно приостановить государственные муниципальные контракты и вступить в батальон "Барс-Белгород"»,— написал господин Гладков.

Добровольческие отряды создаются в приграничных регионах РФ для содействия военным в ходе режима КТО. Их участники занимаются обнаружением и уничтожением дронов, охраной гражданской инфраструктуры и поддержанием общественного порядка. По словам господина Гладкова, в отряде «Барс-Белгород» с октября будут выплачивать 80 тыс. руб. в месяц, но «в зависимости от должности и выполнения боевых задач» оплата будет повышаться.

Напомним, господин Зайнуллин работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998 по 2016 годы, где прошел путь от ведущего специалиста до министра. С 2016 по 2019 годы господин Зайнуллин возглавлял департамент земельных и имущественных отношений города Севастополя. С 2020 по 2021 годы он занимал пост начальника управления имущественных и земельных отношений ГУП Крыма «Черноморнефтегаз».

С сентября 2021 года господин Зайнуллин работал в органах исполнительной власти Белгородской области. В январе 2022 года его назначили заместителем губернатора — министром имущественных и земельных отношений Белгородской области.