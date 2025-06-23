Проиграли в гибкости

Санкт-Петербург занял шестое место в ежегодном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Ленинградская область не вошла в десятку лидеров, став 14-й. Эксперты говорят, что формальное снижение позиций в списке не обязательно объясняется негативными явлениями, но признают, что город и область могут проигрывать в гибкости ряду менее крупных субъектов, быстро перенастроившим системы поддержки под нужды малого и среднего предпринимательства (МСП) и инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы трех регионов - лидеров национального рейтинга, на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Главы трех регионов - лидеров национального рейтинга, на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Результаты национального рейтинга были традиционно представлены в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). В очередной раз перечень возглавила Москва, второе место у Нижегородской области и Республики Татарстан. Столица РФ и Татарстан лидируют в списке регионов с лучшим деловым климатом с 2019 года. На третьей строчке расположились Московская область и Республика Башкортостан, на четвертой — Сахалинская и Тюменская области. Топ-5 рейтинга замыкают Смоленская, Челябинская и Калужская области. Санкт-Петербург занял шестое место, опустившись за год на одну позицию. Седьмое разделили Крым, Воронежская область и Краснодарский край. На восьмой позиции оказались Липецкая область и Чечня. Девятую строчку разделили Новгородская и Магаданская области, а также Мордовия. Десятку замкнули Свердловская и Саратовская области.

Ленинградская область, занимавшая в 2024 году десятую строчку рейтинга, не вошла в топ-10 лидирующих регионов.

При этом Ленобласть подписала на ПМЭФ-2025 34 инвестиционных соглашения на 740 млрд рублей. Петербург заключил 67 соглашений на 1,028 трлн рублей.

Высокие объемы инвестиций — не всегда гарантия хорошего инвестиционного климата в понимании бизнеса, констатирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Для инвестора важна не только сумма вложений, но и качество взаимодействия с регионами: насколько просто зайти в проект, как быстро можно согласовать документацию, как выстроена работа с разрешительными органами»,— объясняет она. С этой точки зрения Петербург традиционно страдает от перегруженности инфраструктуры и долгих административных процедур, продолжает госпожа Косарева. Это город с высоким маркетинговым капиталом, но не всегда гибкой деловой средой. Ленобласть, наоборот, воспринимается как более ориентированная на промышленную кооперацию и b2b, но может проигрывать по качеству системного сопровождения инвесторов и работе с МСП. «Если не выстроена четкая система маркетинга региона как партнера, бизнес уходит в более проактивные субъекты»,— отмечает эксперт.

Глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев рассуждает, что формальное снижение позиций в рейтинге не обязательно объясняется негативными явлениями. Во многом это может свидетельствовать о завершении длительного инвестиционного цикла и определенном охлаждении экономики в период до запуска следующего. «На ПМЭФ-2025 анонсировано множество крупных проектов, старт которых намечен на ближайшее время, а так как это не быстрый процесс, результаты мы увидим лишь через несколько лет»,— говорит господин Тюгаев.

Гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов обращает внимание на то, что составители этого рейтинга все-таки не оперируют показателями валового регионального продукта (ВРП) и данными о реальных объемах инвестиций в экономику региона, количестве и масштабах вновь созданных промышленных предприятий, объемах выпущенной ими продукции, ее качественных и стоимостных характеристиках и т. д. В рейтинге оцениваются условия и меры поддержки бизнеса, в первую очередь создаваемые региональными и муниципальными властями и продиктованные исторически сложившимися особенностями развития экономики того или иного субъекта Федерации: наличием транспортных артерий, пригодных для экспорта портов, природными, кадровыми и трудовыми ресурсами. «Проще говоря, тут оцениваются условия, создаваемые для того, чтобы бизнес активно развивался, что не гарантирует того, что он в действительности будет динамично развиваться. В равной степени справедливо и обратное»,— поясняет эксперт.

Так, Калужская область, приводит пример господин Фофанов, попала в пятерку рейтинга, а Ленинградская — нет, но у первой ВРП в 2024 году оценивался в 1 трлн рублей, а у второй — в 1,9 трлн.

«Кроме этого, из числа субъектов Федерации, обеспечивающих большую часть экспорта энергоносителей, в лидеры выбилась только Тюменская область. Но это, очевидно, не значит, что прочие нефте- и газоносные регионы растеряли привлекательность для бизнеса и никаких условий для его ведения в них нет. То есть привлекательность региона обуславливается не только наличием создаваемых для бизнеса условий»,— думает эксперт.

Госпожа Косарева подчеркивает, что рейтинг АСИ учитывает и обратную связь от бизнеса. Возможности региона создавать успешный инвестбренд связаны не только с инфраструктурой и мерами поддержки, но и с умением упаковать и продвигать свой потенциал: показывать доступные площадки, рассказывать про отраслевую специализацию, демонстрировать кейсы успешных проектов. «Вторая важная точка — работа с госструктурами. Если регион умеет говорить с госкомпаниями как якорными заказчиками и инвесторами на одном языке и превращать стратегические задачи в инвестиционные проекты, это дает качественный скачок. Наконец, многое зависит от человеческого капитала и прозрачности»,— заключает управляющий партнер «ВМТ Консалт».

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова указывает на субъективность оценок бизнеса, используемых при составлении рейтинга: насколько комфортно предпринимателям работать в регионе, как быстро выдается разрешительная документация, насколько гибко работают местные институты поддержки.

«Слабые места Петербурга — это традиционно медленная бюрократическая машина, сложная градостроительная регуляция, недостаточная предсказуемость по срокам рассмотрения заявок и перегруженность административных каналов»,— обозначает свое мнение эксперт.

Ленобласть, в свою очередь, испытывает дефицит квалифицированных кадров и сталкивается с нехваткой масштабных инфраструктурных решений вне пригородов Петербурга. Таким образом, даже крупные инвесторы, готовые вкладываться в регион, могут столкнуться с затруднениями при реализации проектов — и это неизбежно отражается на их ответах в опросах АСИ.

По мнению госпожи Орловой, ключевая точка роста для регионов агломерации — внедрение дополнительных адресных льгот для бизнеса. Речь не только о налоговых преференциях, но и о нефинансовых стимулах: быстрой регистрации объектов, доступе к земельным участкам с готовой инфраструктурой, прозрачной системе госзаказа, понятных механизмах взаимодействия с муниципальной властью. Сейчас многие субъекты Федерации конкурируют не столько объемом субсидий, сколько скоростью и комфортом административного сопровождения. «Для Петербурга и Ленобласти это особенно актуально: они конкурируют между собой, но оба проигрывают в гибкости ряду менее крупных субъектов, которые быстро перенастроили свои системы поддержки под нужды МСП и инвесторов»,— считает эксперт Института технологий нефти и газа.

Господин Тюгаев убежден, что реализация в агломерации крупных строительных проектов с качественной и современной архитектурой, таких как туристический кластер в Горской или объекты ИТМО Хайпарка, позволит создать дополнительные рабочие места и уменьшить маятниковую миграцию из области в Санкт-Петербург. «Нельзя забывать и об активном росте туристической индустрии, ведь сегодня Петербург и Ленобласть — одни из самых перспективных мест на карте России в плане возведения гостиничной и рекреационной недвижимости,— добавляет архитектор.— В целом анонс большого количества девелоперских кейсов на прошедшем форуме показывает, что Петербург и Ленобласть стремятся создать эффективный инфраструктурный и экономический тандем, комфортную среду с равнозначной ценностью для жителей и туристов».

Однако глава архитектурного бюро HADAA предупреждает, что если строить самые качественные и впечатляющие объекты в отрыве от контекста, то они не начнут жить полноценной жизнью и включаться в мультипликативные процессы стимулирования экономики.

«Несколько небольших зданий в продуманных локациях, правильно подключенных к инфраструктуре и с правильно настроенными функциями, будут полезнее для инвестиционного климата, чем один изолированный мегаобъем»,— резюмирует господин Тюгаев.

Геннадий Фофанов напоминает, что у Ленинградской области есть то, чего нет у значительной части субъектов Федерации — современные экспортно ориентированные морские порты. «Здесь присутствует высокая концентрация высококвалифицированных кадров, высокий относительно соседних регионов уровень дохода населения, его высокая плотность, что привлекательно для бизнеса по умолчанию, поскольку это основа для развития торговли, сферы услуг, высокотехнологичного производства»,— полагает эксперт.

Александра Тен