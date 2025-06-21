Запчасти закручивают на маркетплейсах

Продажи автозапчастей на маркетплейсах с начала 2025 года увеличились почти в два раза. Прирост на Wildberries — почти 100% к маю, на Ozon — 60%, подсчитали аналитики, сообщает портал retail.ru. Резкий рост объясняется в том числе изменениями на рынке — из-за удорожания комплектующих россияне стали чаще интересоваться более дешевыми китайскими аналогами. Многие из них представлены на маркетплейсах причем цены там зачастую ниже, чем в офлайн рознице, говорят эксперты.

Но наиболее вероятное объяснение бурного роста категории автозапчастей — низкая база, говорит член правления Союза автосервисов Илья Плисов: «Универсальные маркетплейсы, которые имели до сих пор совершенно различные товары внутри своего предложения, добавляют запчасти не так быстро, как им, наверное, хотелось бы. Wildberries вообще не так давно включился в эту гонку, начал Ozon, а "Авито" активно в этом деле не работает. Люди действительно начинают уходить из офлайн-точек по разным причинам: либо они уходят в сервисы и получают какую-то гарантию, либо — в онлайн, где есть простой подбор и низкие цены.

Маркетплейсы собрали внутри себя достаточно большое количество предложений, и не все качественные, потому что возможности проверять товар у онлайн-площадок на самом деле нет: что ему предложил продавец, то и попадает в руки покупателю. Маркетплейсы уже третий год вырабатывают механизмы борьбы с нелегальным контрафактным товаром, но до тех пор, пока не произойдет какого-то кардинального изменения в виде, например, "Честного знака" и подобных механизмов, победы нам не видать — на маркетплейсах будут экстремально дешевые предложения не всегда качественного товара».

Больше трети продаж автозапчастей на Wildberries пришлось на электрооборудование. Двигатели и ходовая заняли по 10%. На Ozon почти половину выручки сделали расходники для ТО, треть пришлась на автосвет. В пятерку по продажам вошли также подвеска и тормозные системы. Автомобилисты обращают внимание на маркетплейсы только в случае наличия там специальных ценовых предложений, говорит президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Лампочки, фары, расходники, какие-то фильтра, еще что-то, с этим связанное, небольшие товарные группы запасных частей по колодкам, амортизаторам, по ходовой части — они там давно продаются, и люди их покупают, в основном поглядывая, скорее всего, под скидки, которые делают эти компании.

Не берут в больших количествах товары на таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries. Если возникает спор по поломке детали или того же двигателя, то гораздо проще разговаривать с тем автосервисом, где ты купил этот двигатель, который тебе его поставил, даже если он будет дороже. Маркетплейс— это же площадка, которая предоставляет тебе возможность покупки чего-то, а возврат технологичных товаров осложнен».

В этом году количество поставщиков автозапчастей на Ozon увеличилось почти на четверть. На Wildberries прирост составил больше трети.

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