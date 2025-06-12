Угонщики настроены патриотично

Страховщики зафиксировали увеличение количества угонов автомобилей. По данным аналитиков «АльфаСтрахования», с января по май показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего угоняли автомобили Lada, а также Renault и ГАЗ. Среди регионов — лидеров Москва и Санкт-Петербург. В топ-5 вошли также Курская и Астраханская области и Удмуртия, вытеснившие из антирейтинга Ставропольский край, Нижегородскую область и Карелию. Китайские авто угоняют очень редко, говорят аналитики, но если это происходит, то чаще других страдают владельцы Great Wall, Geely и Chery.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Машины из КНР еще не нужны злоумышленникам в качестве доноров запчастей, констатирует генеральный директор компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов: «Если вспомнить, как "корейцы" появлялись на рынке, то происходило примерно то же самое: их вообще не угоняли, пока они не заняли какую-то определенную долю. Так что еще не произошло насыщения "китайцами". То есть их абсолютное количество в доле всего рынка, но оно пока что очень маленькое. Поэтому пока не пришло время. Естественно, угонять начали так называемую большую тройку: Geely, Chery, Haval. Но, собственно, объясняется это тем, что они самую большую долю среди "китайцев" занимают. Там хоть какой-то спрос есть на эти запчасти. Их угоняют, в общем-то, для разбора. Возможно, когда-нибудь начнут это делать и с целью перепродажи.

Что касается лидеров антирейтинга среди субъектов РФ, то мне кажется, не стоит искать объяснения этому с точки зрения местоположения. Просто пока преступников, условно, не поймают, не прикроют в каком-то регионе, там это будет процветать и развиваться. Как прикроют, значит, там закончится, где-нибудь еще начнется».

Чаще всего угонщики ищут машины на окраинах города, во дворах, чтобы можно было быстро и бесследно исчезнуть с камер видеонаблюдения, заметил руководитель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов: «То, что Lada и авто отечественного производства остаются в лидерах угонов, неудивительно. На протяжении десятилетий их первенство сохранялось, потому что это самые продаваемые машины в России. Накопленный парк большой, поэтому угонщики всегда имели потребность в этих моделях: их легко реализовать и на запчасти, и на вторичном рынке, на них всегда есть спрос.

Поскольку в последнее время в крупных городах применяется новая система "Паутина", простым угон уже не становится. И, как правило, в мегаполисах, в их центре, фиксируется все меньшее число инцидентов. Если они и происходят, то больше на окраинах, откуда можно быстро уехать и скрыться. За пределами России, как правило, существуют требования к обязательному каско. В нашей стране должно быть только ОСАГО. Ответственность за техническое дооснащение уже лежит на плечах самих автовладельцев. Конечно, число угонов сократилось относительно периода до 2020 года. Это связано с закрытием границ после пандемии и начала СВО».

В начале июня журнал «Авто.ру» со ссылкой на данные МВД сообщал, что за первый квартал 2025 года было зафиксировано 2005 случаев угона, что почти на 10% меньше, чем за тот же период 2024-го.

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Юлия Савина