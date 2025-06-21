Все участники BTS вернулись из армии

Участник k-pop-группы BTS Шуга демобилизован из армии. Он стал последним из бойз-бэнда, кто завершил службу. Об этом говорится в заявлении лейбла группы Bighit Music, которое приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Шуга завершил альтернативную службу в качестве соцработника досрочно 18 июня. Формально демобилизация состоялась сегодня.

Семь участников группы приостановили музыкальную деятельность в 2022 году, чтобы пройти военную службу. Первым из бойз-бэнда в армию отправился самый старший ее участник Ким Сокджин.

В Южной Корее все годные к военной службе молодые люди должны проходить ее в возрасте от 18 до 30 лет. Сама служба длится от 18 до 21 месяца.