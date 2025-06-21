Митинг против реформы МСУ в Горном Алтае собрал не менее тысячи участников

Митинг против перехода на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ) прошел 21 июня в Горно-Алтайске. Его участники потребовали от парламента Республики Алтай не принимать закон о такой реформе, внесенный главой региона Андреем Турчаком.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе мэрии Горно-Алтайска, городские власти санкционировали митинг для «обсуждения и дачи оценки действиям исполнительной и законодательной властей по изменению существующей в регионе системы местного самоуправления». Максимальное разрешенное количество участников акции — 1983 человека. Его организатором выступил председатель правления общественного движения «Курултай алтайского народа» Василий Кудирмеков.

Сайт «Новости Горного Алтая» привел данные МВД по Республике Алтай об 1 тыс. участников акции.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине мая Андрей Турчак сообщил о предстоящей муниципальной реформе с переходом на одноуровневую модель МСУ. Госсобрание — эл курултай рассмотрит соответствующий законопроект 24 июня.

Валерий Лавский