Глава Республики Алтай предложил новый порядок назначения руководителей сел

Районные советы в Республике Алтай в ходе муниципальной реформы могут получить право согласовывать кандидатуры руководителей отдельных поселений. Такой вариант предложил глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Республика планирует перейти с двухуровневой на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Предполагается, что муниципалитеты сельского уровня будут ликвидированы, а их глав заменят руководители территориальных отделов районных администраций.

«Во время нашего обсуждения предложил, чтобы главы поселений — будущие начальники теротделов — проходили согласование через районный совет депутатов. Если муниципалитеты утвердят такой порядок, мы готовы его поддержать»,— заявил господин Турчак в ходе встречи с главами поселений и сельскими депутатами в Онгудайском районе.

О предстоящем переходе на одноуровневую модель МСУ глава Горного Алтая впервые объявил на встрече с главами муниципальных образований 14 мая.

Валерий Лавский