Глава Республики Алтай предложил новый порядок назначения руководителей сел
Районные советы в Республике Алтай в ходе муниципальной реформы могут получить право согласовывать кандидатуры руководителей отдельных поселений. Такой вариант предложил глава региона Андрей Турчак.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Республика планирует перейти с двухуровневой на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Предполагается, что муниципалитеты сельского уровня будут ликвидированы, а их глав заменят руководители территориальных отделов районных администраций.
«Во время нашего обсуждения предложил, чтобы главы поселений — будущие начальники теротделов — проходили согласование через районный совет депутатов. Если муниципалитеты утвердят такой порядок, мы готовы его поддержать»,— заявил господин Турчак в ходе встречи с главами поселений и сельскими депутатами в Онгудайском районе.
О предстоящем переходе на одноуровневую модель МСУ глава Горного Алтая впервые объявил на встрече с главами муниципальных образований 14 мая.