ВТБ профинансировал на 7 млрд рублей постройку траулера «Капитан Таран» в Выборге

На Выборгском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялась торжественная церемония поднятия флага на рыболовном судне «Капитан Таран», построенном по заказу ГК «ФОР». Траулер предназначен для вылова, обработки рыбы и изготовления рыбной продукции прямо на борту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, который профинансировал строительство судна, ранее для ГК «ФОР» была открыта кредитная линия под постройку трех рыболовных траулеров в рамках госпрограммы «квоты под киль». Размер выделенных средств составил 7 млрд рублей. Первым судном, построенным в рамках контракта, стал «Дмитрий Кожарский», вторым — траулер «Капитан Таран».

Планируемая производительность вылова и круглосуточной заморозки на судах этого класса — до 105 тонн рыбы в сутки, расчетный годовой вылов — не менее 10 тыс. тонн донных пород. Общий объем комбинированных трюмов для морской продукции — более 2,3 тыс. куб. м. Дополнительно оборудованный цех позволяет выпустить за сутки до 4 тыс. банок рыбных консервов.

Траулер ледового класса Ice3 спроектирован для работы с одиночным тралом и двумя тралами одновременно. Районами плавания и промысла являются Северная Атлантика, включая Баренцево и Норвежское моря, Шпицберген, Исландия.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на петербургском судостроительном заводе АО «Адмиралтейские верфи» (также входит в ОСК) заложили два морозильных рыболовных траулера «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков» проекта СТ-192.

Андрей Цедрик