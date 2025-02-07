«Адмиралтейские верфи» заложили для РРПК седьмой и восьмой траулеры проекта СТ-192

На петербургском судостроительном заводе АО «Адмиралтейские верфи» заложили два морозильных рыболовных траулера «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков» проекта СТ-192. Торжественная церемония закладки судов состоялась в пятницу, 7 февраля, с участием замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков» представляют собой седьмой и восьмой из десяти больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ) данного проекта, которые «Адмиралтейские верфи» строят по контракту для «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). Соглашение было подписано в октябре 2017 года в рамках госпрограммы инвестиционных квот. Первый траулер серии — «Капитан Вдовиченко» — петербургский завод передал РРПК в июле 2022 года.

БМРТ предназначены для промысла минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Суда этого типа обладают повышенным ледовым классом, их длина — 108,2 м, ширина — 21 м, вместимость грузовых трюмов — 5,6 тыс. куб. м, максимальная скорость — 16 узлов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект реконструкции территории завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Его планируется реализовать в три этапа.

Андрей Цедрик