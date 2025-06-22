«Самолет» улетает с Васильевского острова

Стремясь к оптимизации земельного банка, девелоперы продолжают распродавать площадки. Так, ГК «Самолет» договаривается о продаже 3,8 га оценочной стоимостью 5–5,5 млрд руб. на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Покупателем может выступить местный застройщик ПСК Максима Штерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство жилого района на Васильевском острове

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Строительство жилого района на Васильевском острове

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

ГК «Самолет» ведет переговоры о продаже 3,8 га в Шкиперском протоке на Васильевском острове в Петербурге, где согласован проект строительства недвижимости на 100 тыс. кв. м, из которых 50 тыс. кв. м — жилье, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. По информации одного из собеседников, покупателем актива может стать ГК ПСК Максима Штерна. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Самолет» — крупнейший застройщик страны по текущему объему строительства, который, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 4,7 млн кв. м. Выручка девелопера в 2024 году выросла на 32% год к году, до 339,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 3,2 раза, до 8,2 млрд руб. Основным акционером группы выступает Михаил Кенин с пакетом 31,6%.

ПСК находится на девятом месте по объему строительства жилья в Санкт-Петербурге. Общий портфель текущих проектов составляет 203 тыс. кв. м, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ». Также группа развивает сеть апарт-отелей Avenir. Владелец компании — Максим Штерн.

Исходно площадка в Шкиперском протоке принадлежала АО «Русский торгово-промышленный банк», которое было ликвидировано. В 2019 году структура Газпромбанка выкупила этот актив с торгов за 456 млн руб., но в 2023 году площадка была приобретена «Самолетом». По данным издания «Деловой Петербург», сумма сделки составила 4–4,5 млрд руб.

Сейчас ГК «Самолет» могла выручить около 5–5,5 млрд руб. за продажу участка в Шкиперском протоке, считает директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов.

Новому владельцу площадки придется инвестировать еще 17 млрд руб. в строительство, а выручить от продажи площадей сможет примерно 25 млрд руб., подсчитал директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers в Санкт-Петербурге Антон Орлов.

ГК «Самолет» оптимизирует свой портфель земельного банка и девелоперских проектов, равно как и остальные девелоперы с большим запасом площадок, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. Это крупный для Санкт-Петербурга проект, и если кредитная нагрузка высокая и продажи по другим проектам стагнируют, то от такой площадки целесообразнее отказаться, считает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», у ГК «Самолет» нераспроданными остаются 63% площадей в проектах по всей России, конкретно в Санкт-Петербурге — 67%.

С готовой разрешительной документацией приобретать проект гораздо дороже, зато не потребуется терять время на получение документов, что занимает от года до нескольких лет, отмечает Марина Малахатько. При текущей конъюнктуре продвинутая стадия проекта дает возможность более быстрого его старта и существенного снижения кредитной нагрузки, добавляет партнер консалтинговой компании Ricci Петр Виноградов. Градостроительная политика меняется, и в условиях дорогого банковского финансирования хочется быть уверенным в сроках начала стройки, соглашается Сергей Владимиров.

Несмотря на это, сейчас рынок купли-продажи площадок в Санкт-Петербурге менее активный, чем год назад. В январе—июне 2025 года было закрыто 15 сделок с участками суммарной площадью 73,3 га, подсчитали в Nikoliers. Для сравнения, годом ранее было продано 12 площадок на 501 га. Высокий объем сделок в прошлом году сформирован сделками девелопера GloraX по покупке 174 га в Ленинградской области и застройщика Dogma, который приобрел 260 га земли в бывшем совхозе «Цветы».

Дарья Андрианова