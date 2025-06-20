Менеджеров «Торпедо» заподозрили в коррупции

Мещанский райсуд Москвы рассмотрит ходатайства следственного департамента МВД России об избрании мер пресечения участникам коррупционного скандала в российском футболе. 19 июня сотрудниками полиции были задержаны совладелец столичного ФК «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов. Обоим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 184 УК РФ (подкуп участников спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) — фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. По данным источников «Ъ», менеджеров «Торпедо» подозревают в ряде подкупов судей. В случае если данные факты подтвердятся, результаты купленных матчей могут аннулировать, с клуба снять очки и вместо выхода в премьер-лигу он может вернуться в первую лигу.

Отметим, что у МВД уже есть опыт таких расследований. В прошлом году за десять эпизодов подкупа арбитров в Первой лиге к штрафу был приговорен бывший исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян. Кроме того, ему и другим представителям «Чайки» инкриминировался подкуп игроков и тренеров «Черноморца» (Краснодарский край).

Николай Сергеев