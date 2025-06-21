Сечин: «Роснефть» заложила в бизнес-план на 2026 год нефть по $42–43

«Роснефть» (MOEX: ROSN) заложила в свой бизнес-план на 2025 году цену на нефть в $45 за баррель, на 2026 год — $42–43. Об этом рассказал глава компании Игорь Сечин на энергетической панели на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, «сложно угадать, что будет», и никто не знает, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. «Мы не хотим зависеть от этой волатильности»,— отметил глава «Роснефти».

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует достижение пика мирового спроса на нефть в 2029 году: к концу десятилетия он составит 105,5 млн б/с. В МЭА ожидают, что в ближайшие пять лет на рынке произойдут структурные сдвиги: в Китае замедлится рост спроса, а в США — предложения.

О выступлении Игоря Сечина — в материале «Ъ» «Война за энергонезависимость».