Война за энергонезависимость

Глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин выступил с докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. В этом году он уделил особое внимание синтезу традиционных и альтернативных источников энергетики, рассказал о том, как цифровая революция способствует развитию нефтегазовой отрасли и на примере Китая пояснил, каким образом страна может обеспечить свою энергонезависимость. Господин Сечин также обрисовал ситуацию на мировом рынке нефти и назвал ключевые факторы развития отрасли в России. При этом глава «Роснефти» сравнил геополитическую ситуацию в мире с древнегреческим мифом об аргонавтах: если пытаться добыть золотое руно преступным путем, то оно не принесет счастья.

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Фото: пресс-служба президента РФ Игорь Сечин

Фото: пресс-служба президента РФ

А спрос и ныне там

Формирование нового облика мировой энергетики происходит под влиянием нескольких факторов: страны стремятся обеспечить свою энергобезопасность, у многих государств растет госдолг, происходят демографические изменения, считает господин Сечин. Наконец, наступает цифровая революция: повсеместное внедрение искусственного интеллекта становится основой роста производительности труда.

Все это приводит к повышенному спросу на электроэнергию. Например, потребность в электроэнергии одного центра обработки данных мощностью 100 мегаватт, по данным МЭА, сопоставима с потреблением 100 тыс. домохозяйств.

Такие центры, отмечает глава «Роснефти», внесут больший вклад в рост мирового спроса на электроэнергию, чем тяжелая промышленность или теплоснабжение. К 2030 году, по прогнозам ведущих мировых агентств и международных банков, потребление одного центра данных достигнет 1 тыс. тераватт-часов, что сопоставимо с нынешним потреблением всей Японии.

«Степень влияния цифровизации на мировую энергосистему хорошо видна на примере криптовалют. — отмечается в докладе. — Менее чем за 10 лет они превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами. Так, энергопотребление биткоина уже превысило уровень Польши».

Как сказано в докладе, мировой электроэнергетике предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах, а также потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности.

Китайская доля

Новая энергетика объединит традиционные и альтернативные источники. Так называемый зеленый переход — очередная утопия, а страхи по поводу глобального потепления пока не нашли научного обоснования, отметил господин Сечин.

Говоря о традиционных источниках энергии, Игорь Сечин обратил внимание на уголь. Например, его доля в производстве электроэнергии в Китае составляет почти 60%. В 2024 году власти страны выдали разрешение на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации — максимальное значение за последние 10 лет.

Помимо угля, Игорь Сечин коснулся темы ядерной энергии. В ближайшие годы Китай планирует завершить строительство еще 32 реакторов. При этом страна опирается на технологические достижения России, США и Франции. У России в этой сфере есть преимущество, поскольку это единственная страна мира, обладающая компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла: от добычи до утилизации.

По словам Игоря Сечина, мировая энергетика еще только претерпевает свою трансформацию. И здесь особо заметны успехи Китая. Страна обеспечила свою энергобезопасность и движется к энергонезависимости.

Уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, хотя 20 лет назад было наоборот. Китай формирует устойчивый энергобаланс, опираясь на свои ресурсы. В обозримом будущем, уверен господин Сечин, КНР из импортера энергоносителей превратится в крупного экспортера энергии.

США, напротив, утратили статус «безопасной гавани» из-за высокого госдолга и дефицита платежного баланса, обеспеченного долларом. Сейчас, отмечает господин Сечин, 95% центральных банков увеличивают резервы не в долларах, а в золоте. Доля золота в мировых резервах превысила 20%, а по последнему опросу Всемирного золотого совета 95% мировых центральных банков планируют увеличивать резервы в золоте в следующие 12 месяцев.

Нефть под потолком

Что касается нефти, то несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком ее избытке на мировом рынке в долгосрочной перспективе речи быть не может, предупредил господин Сечин. Мировые запасы нефти уже сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет.

«Евросоюз продолжает попытки продавить снижение ценового потолка на российскую нефть до $45 за баррель. Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России,— сказал Игорь Сечин.— Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США».

Наше дело правое

Россия, Венесуэла и Иран — ключевые игроки на энергетическом рынке, от поставок которых зависит мировая энергобезопасность, заявил господин Сечин. На эти три страны, по его словам, приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% их мировой добычи. «Без ресурсной базы этих стран невозможен переход к новому облику мировой энергетики»,— уверен Игорь Сечин.

«Реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе. Доля нашей страны в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%. Однако российская ресурсная база — это не только углеводороды, но также и металлы», — говорится в докладе.

Доля России в добыче золота — около 10%, а в производстве металлов — высокосортного никеля и палладия — 20 и 40 %.

Помимо этого в России находится около 10% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых невозможно развитие современных технологий, следует из доклада.

В своем выступлении господин Сечин проводит аналогию между сложившейся геополитической ситуацией в мире и древнегреческим мифом об аргонавтах. В его логике, если пытаться добыть золотое руно преступным путем — к чему он, видимо, относит действия США и ЕС по отношению к России — то оно не принесет счастья. «Зло всегда порождает зло. Чуда не случится»,— говорит он и возвращается к сути доклада. В целом тот, кто сможет принять участие в формировании облика мировой энергетики, получит возможность для опережающего экономического и технологического роста — и у России здесь есть свои преимущества: технологии и доступ к ресурсам.