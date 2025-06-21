Максим Миняйло предложил закрывать гипермаркеты в выходные для роста демографии

Старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло в эфире программы ОТВ предложил закрывать гипермаркеты по воскресеньям, чтобы улучшить демографическую ситуацию, дать людям возможность отдохнуть и провести время с семьей. Он подчеркнул, что после рабочей недели многие тратят последние силы на покупки, что мешает им уделять внимание близким. В пример он привел европейскую систему, где по выходным, чаще всего, магазины закрыты, но экономика продолжает работать стабильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Миняйло

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ Максим Миняйло

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

«Человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться на нем, гоните по этажам гипермаркета с тележками. И он последние силы оставляет у вас в этом магазине. А так он бы посидел на речке в Сысерти где-нибудь, поехал бы на дачу. Во всем нужен разум, нужно среду выстраивать такую, которая помогала бы работать и зарабатывать и, с другой стороны, восстанавливать силы. Чтобы тебя хватало на семью, на любовь. Так он набегается с тележкой по условному "Ашану", а потом, что ты с него возьмешь?»,— заявил в эфире телепрограммы Максим Миняйло.

По мнению священника, закрытие гипермаркетов — лишь часть решения. Он призвал общество оказывать поддержку молодым семьям. «Если у вас есть в окружении молодая семья — помогите. Посидите с ребенком, дайте маме сходить в кино, в храм. Так раньше и жили: тети, соседи, все помогали. Это и есть настоящая семейственность»,— напомнил он.