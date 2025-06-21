Умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина умерла в возрасте 90 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба театра Моссовета, в котором она служила с 1958 года. Валентина Талызина озвучила маму Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и была голосом Нади из «Иронии судьбы, или С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Причину смерти в театре не назвали. В Моссовете пообещали позднее сообщить дату и время прощания с артисткой.

Валентина Талызина окончила ГИТИС. Дебютировала в кино в 1963 году в детективе «Человек, который сомневается». За свою карьеру снялась более чем в ста проектах. В их числе — фильмы «Зигзаг удачи» (1968), «Вас вызывает Таймыр» (1970), «Старики-разбойники» (1971), «Большая перемена» (1972), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Афоня» (1975), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Гений» (1991), «Старые клячи» (2000), «Ирония судьбы. Продолжение» (2007). Также известна по сериалам «Линии судьбы» (2003), «Ленинград» (2007), «Достоевский» (2011), «Екатерина» (2014), «Кухня» (2016).

Помимо этого занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.