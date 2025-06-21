В реестр работодателей с нелегальной занятостью в РФ внесли 167 компаний

Запущенный в России с января реестр работодателей с нелегальной занятостью выполняет в том числе профилактические функции, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в реестр внесли уже 167 компаний, из них 158 — ИП.

Министр пояснил , что в реестр попадают компании, по которым уже вступило в силу постановление об административном правонарушении. К примеру, речь может идти о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми либо неоформлении трудовых отношений.

«Такие компании попадают в реестр на год. Соответственно, если у них все будет исправлено, то на следующий год их из реестра уберут»,— сказал господин Котяков в интервью ТАСС на ПМЭФ.

В мае правительство утвердило план мер по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Он включает 18 мероприятий, в том числе ведение реестра работодателей, у которых выявлены нелегально нанятые работники. По данным Роструда, в рамках плана на 2022–2024 годы удалось легализовать трудовые отношения более чем с 2,2 млн работников.