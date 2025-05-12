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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило план противодействия нелегальной занятости

Правительство РФ утвердило план мер по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Он включает 18 мероприятий, эффективность которых будет оцениваться Рострудом и региональными властями.

К основным пунктам плана относятся:

  • ведение реестра работодателей, у которых выявлены нелегально нанятые работники;
  • проведение анализа численности неработающих граждан трудоспособного возраста;
  • проработка предложений по мероприятиям, способствующим вовлечению в трудовую деятельность неработающего трудоспособного населения;
  • проведение мониторинга выявления нелегальной занятости;
  • проведение оценки численности граждан в нелегальной деятельности по субъектам РФ;
  • проведение информационно-разъяснительной работы с работниками и работодателями.

Остальные пункты направлены на мониторинг и анализ предложенных мер. Контролировать реализацию плана будет Минтруд РФ.

В рамках плана на 2022–2024 годы, по данным Роструда, легализовали трудовые отношения более чем с 2,2 млн работников. Это 98% от числа выявленной на тот момент нелегальной занятости.

Екатерина Отрашкевич

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