Правительство утвердило план противодействия нелегальной занятости
Правительство РФ утвердило план мер по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Он включает 18 мероприятий, эффективность которых будет оцениваться Рострудом и региональными властями.
К основным пунктам плана относятся:
- ведение реестра работодателей, у которых выявлены нелегально нанятые работники;
- проведение анализа численности неработающих граждан трудоспособного возраста;
- проработка предложений по мероприятиям, способствующим вовлечению в трудовую деятельность неработающего трудоспособного населения;
- проведение мониторинга выявления нелегальной занятости;
- проведение оценки численности граждан в нелегальной деятельности по субъектам РФ;
- проведение информационно-разъяснительной работы с работниками и работодателями.
Остальные пункты направлены на мониторинг и анализ предложенных мер. Контролировать реализацию плана будет Минтруд РФ.
В рамках плана на 2022–2024 годы, по данным Роструда, легализовали трудовые отношения более чем с 2,2 млн работников. Это 98% от числа выявленной на тот момент нелегальной занятости.