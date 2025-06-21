В консерватории им. Римского-Корсакова показали результаты реконструкции здания
В Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова завершилась реконструкция спустя 11 лет работы. Месяцем ранее она получила разрешение на ввод в эксплуатацию, а три дня назад генподрядчик передал здание самой консерватории. Ряд отделочных работ продолжается в учебном заведении, а когда студенты попадут в новые классы — пока не сообщается. Посетил отреставрированную не без происшествий консерваторию корреспондент «Ъ-СПб».
В 2015 году здание учебного заведения полностью закрыли на реконструкцию. Реставрация объекта культурного наследия велась с 2012 года. За эти годы сменилось несколько подрядчиков, консерваторию настиг пожар, а владельца строительной фирмы «Меандр» приговорили к десяти и семи годами колонии общего режима за похищение 191 млн рублей из денег, полученных по госконтракту на реконструкцию и реставрацию «Римкора» в 2017-м. За это время успело выпуститься несколько курсов студентов, которые так и не попали в главное здание своего вуза. На проблемы с проектом обращали внимания высшие лица российской власти, в том числе президент Владимир Путин. Впрочем, новый генподрядчик АО «Политехстрой-Сварго» завершил проект за три года со значительным опережением установленного графика. Эта же компания отреставрировала музыкальные инструменты, картины и старинную мебель.
Зал Рубинштейна на 1100 мест, пострадавший в ходе Великой Отечественной войны, делали почти с нуля. Его начинили современными технологиями для переменной акустики, ориентируясь на лучшие мировые концертные площадки. Фактически, рассказал ректор консерватории Алексей Васильев, в этом зале можно будет играть даже рок. Занавес, как принято, нарисован вручную.
В малом зале Глазунова восстановлен орган, отчасти пострадавший в ходе реставрации другим подрядчиком, деревянные стулья венской фирмы «Тонет» XIX века, а также картины. В том числе «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания» Ивана Крамского, которая висела тут и до этого — это один из старейших элементов консерватории.
Домовую церковь подрядчик получил в 2021 году в нескольких слоях штукатурки и обоев и в видимых последствиях перепланировки во времена Советского Союза. Фрески авторства Андрея Рябушкина и Василия Беляева (известны также по работе над Спасом на Крови) считались утраченными около 100 лет. Многое действительно было утрачено, однако часть росписи была восстановлена. В окна вмонтированы витражи как дань протестантизму, который исповедовали многие учащиеся консерватории в XIX веке.
Учебные классы для студентов оборудовали концертными роялями и системами переменной акустики. С помощью техники музыкант сможет понять, как он будет звучать, условно говоря, в Карнеги-холле или в Баварской опере, рассказал инженер, который участвовал в проектировке системы. Когда в кабинеты запустят учеников — в консерватории не уточняют. Тем не менее, в залах учебного заведения уже в 2025 году будут проводить концерты не только для закрытой публики. Сотрудники консерватории уже начали переезд в здание.