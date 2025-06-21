Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В консерватории им. Римского-Корсакова показали результаты реконструкции здания

В Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова завершилась реконструкция спустя 11 лет работы. Месяцем ранее она получила разрешение на ввод в эксплуатацию, а три дня назад генподрядчик передал здание самой консерватории. Ряд отделочных работ продолжается в учебном заведении, а когда студенты попадут в новые классы — пока не сообщается. Посетил отреставрированную не без происшествий консерваторию корреспондент «Ъ-СПб».

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Руководитель обособленного подразделения ППК «Единый заказчик» в г. Санкт-Петербург Денис Анненков во одном из двух внутренних дворов консерватории, выполненном в виде атриума со стеклянным потолком. Предполагается, что здесь студенты смогут прогуляться или перекусить

Руководитель обособленного подразделения ППК «Единый заказчик» в г. Санкт-Петербург Денис Анненков во одном из двух внутренних дворов консерватории, выполненном в виде атриума со стеклянным потолком. Предполагается, что здесь студенты смогут прогуляться или перекусить

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Большой зал Рубинштейна на 1100 человек. Из-за полной переделки этого помещения оно потеряло статус охраняемого объекта. И это позволило подрядчику создать современные условия для выступлений, поскольку сохранять там было почти нечего. С потолков ярусов в зале выезжают специальные системы, которые меняют акустику помещения

Большой зал Рубинштейна на 1100 человек. Из-за полной переделки этого помещения оно потеряло статус охраняемого объекта. И это позволило подрядчику создать современные условия для выступлений, поскольку сохранять там было почти нечего. С потолков ярусов в зале выезжают специальные системы, которые меняют акустику помещения

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн был инициатором создания Музыкальных классов Русского музыкального общества в 1859 году. На их базе было открыто училище, которое впоследствии стало консерваторией имени Римского-Корсакова. Люстра над памятником Рубинштейну была установлена в здании изначально, работы по реставрации коснулись и ее. Подрядчик собирал «хрусталики», аналогичные утерянным, чтобы вернуть люстре прежний вид

Пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн был инициатором создания Музыкальных классов Русского музыкального общества в 1859 году. На их базе было открыто училище, которое впоследствии стало консерваторией имени Римского-Корсакова. Люстра над памятником Рубинштейну была установлена в здании изначально, работы по реставрации коснулись и ее. Подрядчик собирал «хрусталики», аналогичные утерянным, чтобы вернуть люстре прежний вид

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Памятник первому выпускнику консерватории по классу композиции Петру Ильичу Чайковскому, окончившему ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Коридоры учебного заведения

Памятник первому выпускнику консерватории по классу композиции Петру Ильичу Чайковскому, окончившему ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Коридоры учебного заведения

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Директор по корпоративным коммуникациям «Политехстрой-Сварго» Сергей Рыбак показывает отреставрированный антикварный стул венской фирмы «Тонет» XIX века. На фоне — картина Ивана Крамского «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания», исторически висевшая на этом же месте

Директор по корпоративным коммуникациям «Политехстрой-Сварго» Сергей Рыбак показывает отреставрированный антикварный стул венской фирмы «Тонет» XIX века. На фоне — картина Ивана Крамского «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания», исторически висевшая на этом же месте

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Подрядчик занимался в том числе реставрацией инструментов, оставшихся в консерватории. Концертный рояль в малом зале Горбунова

Подрядчик занимался в том числе реставрацией инструментов, оставшихся в консерватории. Концертный рояль в малом зале Горбунова

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

После начала СВО ряд компаний, производящих музыкальные инструменты, перестали их поставлять в Россию, которая посчитала страны-производители недружественными. В музыкальных учреждениях с тех пор распространилась практика заклеивания логотипов

После начала СВО ряд компаний, производящих музыкальные инструменты, перестали их поставлять в Россию, которая посчитала страны-производители недружественными. В музыкальных учреждениях с тех пор распространилась практика заклеивания логотипов

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Особую работу реставраторы проделали в ходе восстановления домовой церкви. Она попала им в руки в «очень тяжелом» состоянии. Во время гонений на церковь в Советском Союзе помещение разделили на учебные классы и читальный зал, замазали роспись на стенах, наклеили на них обои. Подрядчик восстановил прежний вид храма, очистив объект от нескольких слоев штукатурки и краски. Под ними удалось обнаружить остатки фресок, считавшихся утерянными уже почти 100 лет. В окна вставлены витражи. Как рассказал подрядчик, они и раньше были в домовой церкви. В будущем здесь планируется проводить занятия по церковному пению

Особую работу реставраторы проделали в ходе восстановления домовой церкви. Она попала им в руки в «очень тяжелом» состоянии. Во время гонений на церковь в Советском Союзе помещение разделили на учебные классы и читальный зал, замазали роспись на стенах, наклеили на них обои. Подрядчик восстановил прежний вид храма, очистив объект от нескольких слоев штукатурки и краски. Под ними удалось обнаружить остатки фресок, считавшихся утерянными уже почти 100 лет. В окна вставлены витражи. Как рассказал подрядчик, они и раньше были в домовой церкви. В будущем здесь планируется проводить занятия по церковному пению

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Занавес Большого зала, расписанный вручную, традиционно для подобных музыкальных площадок

Занавес Большого зала, расписанный вручную, традиционно для подобных музыкальных площадок

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Заправка «Роснефти», которую Смольный намерен снести для строительства выхода из станции метро «Театральная». В самой компании настаивают, что сносить их АЗС нельзя, так как она обслуживает автомобили силовиков и скорой помощи. В ППК «Единый заказчик» рассказали, что их не тревожит строительство выхода из метро рядом со зданием консерватории. Это не повлияет на исторический фасад здания, уверяет заказчик реконструкции

Заправка «Роснефти», которую Смольный намерен снести для строительства выхода из станции метро «Театральная». В самой компании настаивают, что сносить их АЗС нельзя, так как она обслуживает автомобили силовиков и скорой помощи. В ППК «Единый заказчик» рассказали, что их не тревожит строительство выхода из метро рядом со зданием консерватории. Это не повлияет на исторический фасад здания, уверяет заказчик реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Отреставрированное здание Консерватории имени Римского-Корсакова

Отреставрированное здание Консерватории имени Римского-Корсакова

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Следующая фотография
1 / 12

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Руководитель обособленного подразделения ППК «Единый заказчик» в г. Санкт-Петербург Денис Анненков во одном из двух внутренних дворов консерватории, выполненном в виде атриума со стеклянным потолком. Предполагается, что здесь студенты смогут прогуляться или перекусить

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Большой зал Рубинштейна на 1100 человек. Из-за полной переделки этого помещения оно потеряло статус охраняемого объекта. И это позволило подрядчику создать современные условия для выступлений, поскольку сохранять там было почти нечего. С потолков ярусов в зале выезжают специальные системы, которые меняют акустику помещения

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн был инициатором создания Музыкальных классов Русского музыкального общества в 1859 году. На их базе было открыто училище, которое впоследствии стало консерваторией имени Римского-Корсакова. Люстра над памятником Рубинштейну была установлена в здании изначально, работы по реставрации коснулись и ее. Подрядчик собирал «хрусталики», аналогичные утерянным, чтобы вернуть люстре прежний вид

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Памятник первому выпускнику консерватории по классу композиции Петру Ильичу Чайковскому, окончившему ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Коридоры учебного заведения

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Директор по корпоративным коммуникациям «Политехстрой-Сварго» Сергей Рыбак показывает отреставрированный антикварный стул венской фирмы «Тонет» XIX века. На фоне — картина Ивана Крамского «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания», исторически висевшая на этом же месте

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Подрядчик занимался в том числе реставрацией инструментов, оставшихся в консерватории. Концертный рояль в малом зале Горбунова

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

После начала СВО ряд компаний, производящих музыкальные инструменты, перестали их поставлять в Россию, которая посчитала страны-производители недружественными. В музыкальных учреждениях с тех пор распространилась практика заклеивания логотипов

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Особую работу реставраторы проделали в ходе восстановления домовой церкви. Она попала им в руки в «очень тяжелом» состоянии. Во время гонений на церковь в Советском Союзе помещение разделили на учебные классы и читальный зал, замазали роспись на стенах, наклеили на них обои. Подрядчик восстановил прежний вид храма, очистив объект от нескольких слоев штукатурки и краски. Под ними удалось обнаружить остатки фресок, считавшихся утерянными уже почти 100 лет. В окна вставлены витражи. Как рассказал подрядчик, они и раньше были в домовой церкви. В будущем здесь планируется проводить занятия по церковному пению

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Занавес Большого зала, расписанный вручную, традиционно для подобных музыкальных площадок

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Заправка «Роснефти», которую Смольный намерен снести для строительства выхода из станции метро «Театральная». В самой компании настаивают, что сносить их АЗС нельзя, так как она обслуживает автомобили силовиков и скорой помощи. В ППК «Единый заказчик» рассказали, что их не тревожит строительство выхода из метро рядом со зданием консерватории. Это не повлияет на исторический фасад здания, уверяет заказчик реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Отреставрированное здание Консерватории имени Римского-Корсакова

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В 2015 году здание учебного заведения полностью закрыли на реконструкцию. Реставрация объекта культурного наследия велась с 2012 года. За эти годы сменилось несколько подрядчиков, консерваторию настиг пожар, а владельца строительной фирмы «Меандр» приговорили к десяти и семи годами колонии общего режима за похищение 191 млн рублей из денег, полученных по госконтракту на реконструкцию и реставрацию «Римкора» в 2017-м. За это время успело выпуститься несколько курсов студентов, которые так и не попали в главное здание своего вуза. На проблемы с проектом обращали внимания высшие лица российской власти, в том числе президент Владимир Путин. Впрочем, новый генподрядчик АО «Политехстрой-Сварго» завершил проект за три года со значительным опережением установленного графика. Эта же компания отреставрировала музыкальные инструменты, картины и старинную мебель.

Зал Рубинштейна на 1100 мест, пострадавший в ходе Великой Отечественной войны, делали почти с нуля. Его начинили современными технологиями для переменной акустики, ориентируясь на лучшие мировые концертные площадки. Фактически, рассказал ректор консерватории Алексей Васильев, в этом зале можно будет играть даже рок. Занавес, как принято, нарисован вручную.

В малом зале Глазунова восстановлен орган, отчасти пострадавший в ходе реставрации другим подрядчиком, деревянные стулья венской фирмы «Тонет» XIX века, а также картины. В том числе «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания» Ивана Крамского, которая висела тут и до этого — это один из старейших элементов консерватории.

Домовую церковь подрядчик получил в 2021 году в нескольких слоях штукатурки и обоев и в видимых последствиях перепланировки во времена Советского Союза. Фрески авторства Андрея Рябушкина и Василия Беляева (известны также по работе над Спасом на Крови) считались утраченными около 100 лет. Многое действительно было утрачено, однако часть росписи была восстановлена. В окна вмонтированы витражи как дань протестантизму, который исповедовали многие учащиеся консерватории в XIX веке.

Учебные классы для студентов оборудовали концертными роялями и системами переменной акустики. С помощью техники музыкант сможет понять, как он будет звучать, условно говоря, в Карнеги-холле или в Баварской опере, рассказал инженер, который участвовал в проектировке системы. Когда в кабинеты запустят учеников — в консерватории не уточняют. Тем не менее, в залах учебного заведения уже в 2025 году будут проводить концерты не только для закрытой публики. Сотрудники консерватории уже начали переезд в здание.

Полина Пучкова

Новости компаний Все