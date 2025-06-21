В консерватории им. Римского-Корсакова показали результаты реконструкции здания

В Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова завершилась реконструкция спустя 11 лет работы. Месяцем ранее она получила разрешение на ввод в эксплуатацию, а три дня назад генподрядчик передал здание самой консерватории. Ряд отделочных работ продолжается в учебном заведении, а когда студенты попадут в новые классы — пока не сообщается. Посетил отреставрированную не без происшествий консерваторию корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Руководитель обособленного подразделения ППК «Единый заказчик» в г. Санкт-Петербург Денис Анненков во одном из двух внутренних дворов консерватории, выполненном в виде атриума со стеклянным потолком. Предполагается, что здесь студенты смогут прогуляться или перекусить Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Большой зал Рубинштейна на 1100 человек. Из-за полной переделки этого помещения оно потеряло статус охраняемого объекта. И это позволило подрядчику создать современные условия для выступлений, поскольку сохранять там было почти нечего. С потолков ярусов в зале выезжают специальные системы, которые меняют акустику помещения Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн был инициатором создания Музыкальных классов Русского музыкального общества в 1859 году. На их базе было открыто училище, которое впоследствии стало консерваторией имени Римского-Корсакова. Люстра над памятником Рубинштейну была установлена в здании изначально, работы по реставрации коснулись и ее. Подрядчик собирал «хрусталики», аналогичные утерянным, чтобы вернуть люстре прежний вид Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Памятник первому выпускнику консерватории по классу композиции Петру Ильичу Чайковскому, окончившему ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Коридоры учебного заведения Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Директор по корпоративным коммуникациям «Политехстрой-Сварго» Сергей Рыбак показывает отреставрированный антикварный стул венской фирмы «Тонет» XIX века. На фоне — картина Ивана Крамского «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания», исторически висевшая на этом же месте Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Подрядчик занимался в том числе реставрацией инструментов, оставшихся в консерватории. Концертный рояль в малом зале Горбунова Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова После начала СВО ряд компаний, производящих музыкальные инструменты, перестали их поставлять в Россию, которая посчитала страны-производители недружественными. В музыкальных учреждениях с тех пор распространилась практика заклеивания логотипов Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Особую работу реставраторы проделали в ходе восстановления домовой церкви. Она попала им в руки в «очень тяжелом» состоянии. Во время гонений на церковь в Советском Союзе помещение разделили на учебные классы и читальный зал, замазали роспись на стенах, наклеили на них обои. Подрядчик восстановил прежний вид храма, очистив объект от нескольких слоев штукатурки и краски. Под ними удалось обнаружить остатки фресок, считавшихся утерянными уже почти 100 лет. В окна вставлены витражи. Как рассказал подрядчик, они и раньше были в домовой церкви. В будущем здесь планируется проводить занятия по церковному пению Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Занавес Большого зала, расписанный вручную, традиционно для подобных музыкальных площадок Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Заправка «Роснефти», которую Смольный намерен снести для строительства выхода из станции метро «Театральная». В самой компании настаивают, что сносить их АЗС нельзя, так как она обслуживает автомобили силовиков и скорой помощи. В ППК «Единый заказчик» рассказали, что их не тревожит строительство выхода из метро рядом со зданием консерватории. Это не повлияет на исторический фасад здания, уверяет заказчик реконструкции Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Отреставрированное здание Консерватории имени Римского-Корсакова Фото: Пресс-служба Правительства РФ Следующая фотография 1 / 12 Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Руководитель обособленного подразделения ППК «Единый заказчик» в г. Санкт-Петербург Денис Анненков во одном из двух внутренних дворов консерватории, выполненном в виде атриума со стеклянным потолком. Предполагается, что здесь студенты смогут прогуляться или перекусить Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Большой зал Рубинштейна на 1100 человек. Из-за полной переделки этого помещения оно потеряло статус охраняемого объекта. И это позволило подрядчику создать современные условия для выступлений, поскольку сохранять там было почти нечего. С потолков ярусов в зале выезжают специальные системы, которые меняют акустику помещения Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Пианист, композитор и дирижер Антон Рубинштейн был инициатором создания Музыкальных классов Русского музыкального общества в 1859 году. На их базе было открыто училище, которое впоследствии стало консерваторией имени Римского-Корсакова. Люстра над памятником Рубинштейну была установлена в здании изначально, работы по реставрации коснулись и ее. Подрядчик собирал «хрусталики», аналогичные утерянным, чтобы вернуть люстре прежний вид Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Памятник первому выпускнику консерватории по классу композиции Петру Ильичу Чайковскому, окончившему ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Коридоры учебного заведения Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Директор по корпоративным коммуникациям «Политехстрой-Сварго» Сергей Рыбак показывает отреставрированный антикварный стул венской фирмы «Тонет» XIX века. На фоне — картина Ивана Крамского «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания», исторически висевшая на этом же месте Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Подрядчик занимался в том числе реставрацией инструментов, оставшихся в консерватории. Концертный рояль в малом зале Горбунова Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова После начала СВО ряд компаний, производящих музыкальные инструменты, перестали их поставлять в Россию, которая посчитала страны-производители недружественными. В музыкальных учреждениях с тех пор распространилась практика заклеивания логотипов Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Особую работу реставраторы проделали в ходе восстановления домовой церкви. Она попала им в руки в «очень тяжелом» состоянии. Во время гонений на церковь в Советском Союзе помещение разделили на учебные классы и читальный зал, замазали роспись на стенах, наклеили на них обои. Подрядчик восстановил прежний вид храма, очистив объект от нескольких слоев штукатурки и краски. Под ними удалось обнаружить остатки фресок, считавшихся утерянными уже почти 100 лет. В окна вставлены витражи. Как рассказал подрядчик, они и раньше были в домовой церкви. В будущем здесь планируется проводить занятия по церковному пению Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Занавес Большого зала, расписанный вручную, традиционно для подобных музыкальных площадок Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Заправка «Роснефти», которую Смольный намерен снести для строительства выхода из станции метро «Театральная». В самой компании настаивают, что сносить их АЗС нельзя, так как она обслуживает автомобили силовиков и скорой помощи. В ППК «Единый заказчик» рассказали, что их не тревожит строительство выхода из метро рядом со зданием консерватории. Это не повлияет на исторический фасад здания, уверяет заказчик реконструкции Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова Отреставрированное здание Консерватории имени Римского-Корсакова Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В 2015 году здание учебного заведения полностью закрыли на реконструкцию. Реставрация объекта культурного наследия велась с 2012 года. За эти годы сменилось несколько подрядчиков, консерваторию настиг пожар, а владельца строительной фирмы «Меандр» приговорили к десяти и семи годами колонии общего режима за похищение 191 млн рублей из денег, полученных по госконтракту на реконструкцию и реставрацию «Римкора» в 2017-м. За это время успело выпуститься несколько курсов студентов, которые так и не попали в главное здание своего вуза. На проблемы с проектом обращали внимания высшие лица российской власти, в том числе президент Владимир Путин. Впрочем, новый генподрядчик АО «Политехстрой-Сварго» завершил проект за три года со значительным опережением установленного графика. Эта же компания отреставрировала музыкальные инструменты, картины и старинную мебель.

Зал Рубинштейна на 1100 мест, пострадавший в ходе Великой Отечественной войны, делали почти с нуля. Его начинили современными технологиями для переменной акустики, ориентируясь на лучшие мировые концертные площадки. Фактически, рассказал ректор консерватории Алексей Васильев, в этом зале можно будет играть даже рок. Занавес, как принято, нарисован вручную.

В малом зале Глазунова восстановлен орган, отчасти пострадавший в ходе реставрации другим подрядчиком, деревянные стулья венской фирмы «Тонет» XIX века, а также картины. В том числе «Антон Рубинштейн в зале дворянского собрания» Ивана Крамского, которая висела тут и до этого — это один из старейших элементов консерватории.

Домовую церковь подрядчик получил в 2021 году в нескольких слоях штукатурки и обоев и в видимых последствиях перепланировки во времена Советского Союза. Фрески авторства Андрея Рябушкина и Василия Беляева (известны также по работе над Спасом на Крови) считались утраченными около 100 лет. Многое действительно было утрачено, однако часть росписи была восстановлена. В окна вмонтированы витражи как дань протестантизму, который исповедовали многие учащиеся консерватории в XIX веке.

Учебные классы для студентов оборудовали концертными роялями и системами переменной акустики. С помощью техники музыкант сможет понять, как он будет звучать, условно говоря, в Карнеги-холле или в Баварской опере, рассказал инженер, который участвовал в проектировке системы. Когда в кабинеты запустят учеников — в консерватории не уточняют. Тем не менее, в залах учебного заведения уже в 2025 году будут проводить концерты не только для закрытой публики. Сотрудники консерватории уже начали переезд в здание.

Полина Пучкова