Консерватория имени Римского-Корсакова получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

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В качестве концертной площадки консерватория возобновит свою работу уже этим летом. С 1 сентября в Римского-Корсакова вновь начнут принимать студентов. К этому времени будет завершена подготовка учебных помещений, настройка исторических музыкальных инструментов, которые вернулись из реставрационных мастерских, — в частности, немецкого органа конца XIX века.

Консерватория имени Римского-Корсакова — объект культурного наследия федерального значения. Официально реконструкция здания началась в 2015 году. Работы вели по очереди несколько подрядчиков, после этого объект признали аварийным. В 2020-м было возбуждено уголовное дело о хищении при реставрации учреждения. В 2021 году восстановлением консерватории занялась компания «Единый заказчик в сфере строительства». Через два года после этого в здании произошел пожар, из-за чего сроки завершения работ пришлось сдвинуть.

«Очень большой и сложный проект реставрации объекта культурного наследия команда строителей, реставраторов, акустиков смогла завершить за три года — с существенным опережением установленных контрактом сроков»,— отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Реконструкция и реставрация консерватории Римского-Корсакова проводилась в рамках госпрограммы «Строительство». По итогам работ фасадам вернули исторический светло-бежевый оттенок, также удалось восстановить роспись конца XIX века под авторством Андрея Рябушкина и Василия Беляева, которая была утрачена в советское время. Кроме того, как сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, возведение новых куполов из стекла и авиационного алюминия позволило увеличить полезную площадь здания на 700 кв. м, до 31 864 «квадратов».

«Удалось полностью восстановить звучание редких для сегодняшнего дня инструментов — фисгармоний, которые вновь зазвучат как новые. Всего около 1 тыс. уникальных экспонатов — от роялей и картин основателей консерватории до мебели. Все этапы проектирования, строительных работ и реставрации координировались с комитетом по охране памятников Санкт-Петербурга, по согласованию с ученым советом вуза историческое убранство в стилистике эпохи Возрождения возвращено интерьерам Большого зала консерватории»,— рассказал генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Как в свою очередь отметил ректор учреждения Алексей Васильев, Большой зал имени Рубинштейна, рассчитанный на 1100 человек, оснастили технологиями переменной акустики. Это позволит музыкантам исполнять не только оперные и симфонические произведения, но также и сочинения других, «самых разнообразных жанров», таких как джаз, мюзикл и даже рок. Помимо этого современным оборудованием для записи и воспроизведения были оснащены 40 учебных классов консерватории.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин намерен посетить Петербург для осмотра консерватории после реставрации.

Дарья Астанина