Петербург соединят с городом-спутником Южный трамвайной линией за 130 млрд рублей

ГК «Нацпроектстрой» инвестирует около 130 млрд рублей в создание трамвайного маршрута до города-спутника Южный в Петербурге. Соглашение о намерениях 20 июня на полях ПМЭФ-2025 подписали гендиректор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Потенциальный маршрут пройдет вдоль Софийской улицы в Колпино, Южной широтной магистрали до ТПУ «19-й км» и Волхонского шоссе до города-спутника «Южный». Это поможет снизить нагрузку на дорожную сеть Колпинского и Пушкинского районов и улучшит доступность метро «Шушары» для жителей этих локаций.

Маршрут станет третьей концессионной трамвайной линией в Петербурге после «Чижика» и «Славянки», первый участок которой от станции метро «Купчино» до Шушар планируют открыть в конце 2025 года.

Владимир Колодчук