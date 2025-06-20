Сбер откроет в Перми цифровую школу

Сбер откроет в Перми цифровой проект «Школа 21», где каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования. Соглашение, где предусмотрено открытие проекта, на Петербургском международном экономическом форуме подписали президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение будет проходить на цифровой образовательной платформе.

Площадь кампуса «Школы 21» составит 1188 кв. метров, в нем — 100 рабочих станций. Он будет работать 24/7 на Шоссе Космонавтов, 111 на площадке технопарка Morion Digital.

«Уверен, что «Школа 21» будет способствовать росту конкурентоспособности региона и созданию новых возможностей для профессиональной реализации жителей края» - процитировала господина Грефа пресс-служба губернатора Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в свою очередь, что в регионе создаются все условия для получения дополнительного цифрового образования, которое можно применять на практике.