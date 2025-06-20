Липовый билет на ПМЭФ стал основанием для возбуждения уголовного дела

По статье о мошенничестве возбудили уголовное дело после продажи поддельного билета на Петербургский международный юридический форум главе московской коллегии адвокатов. За проходку он отдал миллион рублей, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дело возбудила полиция Пушкинского района. Фигурантом стал бывший директор франшизы «Крошка картошка» Андрея Королева. Правоохранители задержали его процессуально и поместили в изолятор временного содержания. Далее будет избрана мера пресечения.

Пострадавший заявил, что весной передал Андрею Королеву миллион рублей. За эту сумму юристу пообещали участие в ПМЭФ, однако он все же не смог попасть на площадку форума.

Татьяна Титаева