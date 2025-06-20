Липовый билет на ПМЭФ стал основанием для возбуждения уголовного дела
По статье о мошенничестве возбудили уголовное дело после продажи поддельного билета на Петербургский международный юридический форум главе московской коллегии адвокатов. За проходку он отдал миллион рублей, пишет «Фонтанка».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Дело возбудила полиция Пушкинского района. Фигурантом стал бывший директор франшизы «Крошка картошка» Андрея Королева. Правоохранители задержали его процессуально и поместили в изолятор временного содержания. Далее будет избрана мера пресечения.
Пострадавший заявил, что весной передал Андрею Королеву миллион рублей. За эту сумму юристу пообещали участие в ПМЭФ, однако он все же не смог попасть на площадку форума.