Обновленный законопроект о банкротстве могут внести в Госдуму до конца лета

Обновленный законопроект о банкротстве планируется внести в Госдуму до конца лета, чтобы в осеннюю сессию его уже начали рассматривать. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на сессии «Деловой климат России» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы сейчас реновируем закон о банкротстве, потому что предыдущая версия три года находилась в Госдуме, пока движения не было, и понятно, что уже много изменений было проведено, да и баланс сменился»,— сказал министр. В течение года, по его словам, государственное правовое управление, Федеральная налоговая служба и Минэкономразвития «провели перезагрузку» законопроекта.

Законопроект о комплексной реформе института банкротства правительство внесло в Госдуму в 2021 году. Он предусматривал усиление роли процедур оздоровления, то есть восстановления платежеспособности должника. Законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении. В 2023 году комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отложил его рассмотрение на неопределенное время. О возобновлении идеи комплексной реформы института банкротства господин Решетников сообщил в начале этого года.

Подробнее — в материале «Банкротству подбирают цифру».

Екатерина Отрашкевич