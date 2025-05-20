Банкротству подбирают цифру

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) чиновники и эксперты 20 мая обсудили проблемы ожидающего реформирования института банкротства. Среди них — недостаточность существующих реабилитационных процедур и расхождения в данных сторон о ходе и итогах банкротства. Решение этих проблем участники сессии форума увидели в цифровизации процессов банкротства — как для построения финансовых моделей (в том числе для расчета перспектив внесудебной санации), так и для повышения достоверности информации и эффективности процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XIII Петербургский международный юридический форум

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ XIII Петербургский международный юридический форум

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Масштабный законопроект о реформировании института банкротства, нацеленный на повышение шансов должников на восстановление платежеспособности, уже несколько лет «висит» в Госдуме (см. “Ъ” от 18 мая 2021 года). В ожидании перемен экспертное сообщество продолжает обсуждать проблемы этого механизма. Как следовало из выступлений на профильной сессии ПМЮФ, ключевая проблема банкротства остается прежней — это недостаточность реабилитационных процедур. В частности — механизма реструктуризации задолженности для восстановления платежеспособности должников.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Вадим Чубаров отметил, что на фоне высоких ставок по кредитам у предприятий становится все меньше свободных ресурсов — по экспертным оценкам, в этом году доля просроченной задолженности в портфеле малого и среднего бизнеса вырастет с 4,4% до 5%. При этом, исходя из данных ФНС, наблюдается отрицательный тренд частоты применения реабилитационных процедур — если в 2022 году этот показатель составлял 1,6% от общего числа всех судебных процедур при банкротстве, то в 2023-м — 1,3%, а в 2024-м — лишь 0,9%. Необходимость развития механизмов реструктуризации замглавы ФНС Константин Чекмышев объяснил эффективностью: благодаря их применению в стране было сохранено 2 млн рабочих мест и уплачено около 7 трлн руб. налогов.

Прежде всего в деловом сообществе ожидают развития механизма внесудебной и «добанкротной» санации.

Однако, как отметила зампред правления Газпромбанка Елена Борисенко, у кредиторов сейчас есть проблемы с проведением реструктуризации — например, залог автоматически перестает учитываться в целях корректировки резервов банков, возникают риски субсидиарной ответственности. Вице-президент Фонда содействия реструктуризации долга Оксана Мучараева добавила, что кредиторы часто не соглашаются на реструктуризацию, поскольку у них нет возможности проверить информацию о финансовом состоянии должника. По ее словам, построение различных финансовых моделей, которые позволяют прогнозировать то, сколько может получить в итоге кредитор, выбирая ликвидационный или реабилитационный вариант, способно решать эту проблему.

Отсутствие полной картины о положении должника, по словам Константина Чекмышева, является одной из причин высокой конфликтности процесса банкротств — кредиторы, в частности, часто инициируют оспаривание сделок или привлечение третьих лиц к субсидиарной ответственности. Наличие же цифровой модели, которая позволит достоверно определить финансовую модель должника, по его мнению, может сократить количество излишних претензий.

В ФНС настаивают на цифровизации процесса банкротства, например, за счет развития электронного документооборота и цифрового анализа данных — для ускорения самих процедур, а также для повышения достоверности данных об их ходе и результатах.

Как отметил Константин Чекмышев, сейчас есть проблема недостоверности данных в «каждой четвертой—шестой процедуре» — в апреле доля сведений с расхождениями оценивалась в 14,4% от общего количества записей о результатах процедур в официальных реестрах.

Отметим, что требуемый тренд на цифровизацию банкротных процедур в целом уже просматривается — сами кредиторы внедряют цифровые решения для повышения эффективности. Сбербанк, по словам директора его департамента по работе с проблемными активами Кирилла Демина, перешел на электронные собрания кредиторов должника. Также в банке передают рутинные процессы искусственному интеллекту — это, например, сбор и подготовка документов, подготовка запросов недостающей информации у арбитражных управляющих в рамках банкротства граждан.

Евгения Крючкова