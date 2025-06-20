Палата общин Великобритании одобрила закон об эвтаназии в третьем чтении

Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о легализации эвтаназии, в его поддержку высказались 314 парламентариев, 291 — был против. Это было третье чтение законопроекта, вызвавшего горячие дискуссии в парламенте и обществе. Теперь документ будет передан на обсуждение в Палату лордов.

Обсуждение в британском парламенте законопроекта «О неизлечимо больных взрослых (завершение жизни)» идет с октября 2024 года. За это время к нему внесен уже целый ряд поправок и уточнений. Во всех трех чтениях законопроект получил большинство голосов, хотя в последнем чтении оно и сократилось до 23 голосов.

Закон предполагает, что в Англии и Уэльсе неизлечимо больные пациенты в возрасте от 18 лет смогут запросить и получить помощь в добровольном уходе из жизни. Законопроект оговаривает ряд гарантий для того, чтобы эвтаназия не стала легализованным способом убийства.

Так, согласно последним поправкам, решение о разрешении эвтаназии конкретного человека с неизлечимым заболеванием будет принимать консилиум из двух независимых врачей, юриста, соцработника и психиатра.

Прогноз продолжительности жизни пациента не должен превышать полгода, он должен ясно и четко заявлять о желании расстаться с жизнью, никакого принуждения со стороны родных или других людей быть не должно.

Кроме того, пациент должен самостоятельно принять препарат, приводящий к смерти.

Как ожидается, в Палате лордов, где также будет три чтения, законопроект поддержат. Затем он должен получить одобрение короля. И, скорее всего, соответствующий закон вступит в силу не ранее 2029 года.

Алена Миклашевская