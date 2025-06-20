Путин поручил изучить регулирование магазинов и торговых сетей

Президент Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей. По его словам, эта система уже устарела.

Такое мнение господин Путин высказал на пленарном заседании ПМЭФ. «Оно (регулирование.— ''Ъ'') создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям»,— уточнил глава государства.

Совершенствовать регулирование требуется и в области маркетплейсов, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В феврале ФАС потребовала от онлайн-магазинов изменить условия автоматических распродаж, чтобы сделать их прозрачными и прогнозируемыми. Невыгодные условия скидок, убеждена служба, несут определенные риски для предпринимателей.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговое напряжение».