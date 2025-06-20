Путин заявил о снижения уровня бедности до исторического рекорда

Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил о достижении рекордного за всю историю РФ снижения уровня бедности населения. По его словам, по итогам I квартала 2025 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась более чем на 2 млн человек.

В 2000 году, по словам президента, уровень бедности в России составлял 29%, «и в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек».

Сегодня, по его данным, за чертой бедности находится 10,5 млн российских граждан — 7,2% от населения страны. Владимир Путин призвал «стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать» — для начала, «до 7% и далее до 5%».