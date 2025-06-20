Ипотечные ставки тянутся за ключевой

Крупные банки продолжают снижать ставки по ипотеке. На этот раз стоимость займов на жилье пересмотрели в ВТБ: теперь рыночные ставки начинаются от 25,3%. Как сообщил зампред правления банка Александр Пахомов, максимальное снижение составило около двух процентных пунктов.

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Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов ожидает, что к концу года ипотеку можно будет взять под 17% годовых: «Конечно, рыночная ипотека остается замороженной после повышения ставок в конце прошлого года, на стандартных условиях она фактически недоступна. И те рыночные ипотечные кредиты, которые выдавались примерно с ноября 2024-го по настоящее время, это, можно сказать, аномальные кредиты. Многие банки, ожидая цикл снижения ключевой ставки, начали смягчать условия по рыночной ипотеке еще в феврале-марте 2025 года, но пока они остаются выше 15% годовых, и их можно считать заградительными для классической рыночной ипотеки.

Конечно, изменение будет сильно зависеть от цикла снижения ключевой ставки, который, скорее всего, будет плавным. Безусловно, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, но, видимо, маленькими шажками и с большой оглядкой на инфляцию. Вполне вероятно, что к концу текущего года ключевая ставка будет в районе 15-16% годовых. По рыночной ипотеке, соответственно, ставки будут чуть-чуть выше, с премией за риск для банков.

Так, уровень ставок ниже 15%, при котором рыночная ипотека начнет восстанавливаться, это скорее перспектива первого полугодия 2026 года».

6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. После этого несколько банков, в том числе «Сбер» и Альфа-банк, также объявили о смягчении условий по ипотечным кредитам. При этом, несмотря на высокие ставки, спрос на такие займы все равно сохраняется, отмечают в ВТБ. Хотя, по данным организации, по итогам первого полугодия на господдержку придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования.

На фоне снижения ставок по депозитам, инвесторы снова стали отдавать предпочтение недвижимости, заметил ипотечный брокер Дмитрий Ракута: «Я думаю, что рынок недвижимости оживет после заседания в июле. Если произойдет следующее плановое снижение ключевой ставки, конечно, это многих подтолкнет к рассмотрению вопроса покупки квартиры. Не секрет, что люди сейчас держат деньги на депозитах, ставки по вкладам начинают падать, и наверняка потенциальные покупатели недвижимости задумываются о том, чтобы перейти из вкладов как раз в покупку квартиры.

На вторичном рынке недвижимости, конечно, есть сейчас хорошие лоты, продавцы в виду отсутствия спроса готовы делать дисконты, идти навстречу, и даже то, что мы можем видеть на площадках, не означает, что по итогу ту самую недвижимость продали по той цене, которая была в рекламе. Часто на финальных согласованиях условий сделки идут на значительное снижение.

Что касается новостроек, тут стоит отметить, что пока застройщики еще держат достаточно хорошие условия по цене и готовы идти на дополнительные скидки, потому что работает семейная ипотека, и сильно снижать цены застройщики не готовы, им проще, например, не выводить на рынок новые проекты, а реализовывать те, которые существуют. Там есть незначительное снижение, но в целом цены достаточно стабильные. Много ходит разговоров о том, что семейную ипотеку планируют распространить и усовершенствовать, и это сигнал к тому, что цены на новостройки с учетом новых или обновленных программ могут вырасти».

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 25 июля.

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Андрей Дубков