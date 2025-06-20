В Тобольске подростка осудили за подготовку убийств в учебном заведении

Тобольский районный суд приговорил несовершеннолетнего к 4 годам воспитательной колонии за подготовку массового убийства сотрудников и обучающихся в одном из учебных заведений. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, он признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, массовое убийство он планировал совершить в период с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года. «Несовершеннолетний разделял идеологию международного молодежного движения, цели и действия которого направлены на пропаганду и нарушение действующего законодательства, совершение преступлений против жизни и здоровья, связанных с убийством и покушением на убийство людей любым видом оружия на территории и внутри учебного заведения»,— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для подготовки к преступлению он через интернет изучал информацию о способах и обстоятельствах убийства педагогов и учащихся. Но довести задуманное до конца он не сумел в связи с тем, что о его намерениях узнали правоохранители.

Напомним, аналогичное преступление произошло 20 апреля 2020 года, когда несовершеннолетний житель Тюменской области хотел совершить взрыв в школе. Взрыв он готовил из мести и хотел приурочить его к очередной годовщине массового убийства в американской школе «Колумбайн».

Мария Шараева