ВТБ профинансирует строительство нового отеля на берегу Финского залива

ВТБ и ГК «Место» на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о создании в Смолячково — поселке Ленинградской области — отеля «Место-Смолячково». Согласно документу, банк предоставит финансирование компании в размере 2,64 млрд рублей сроком на 5 лет. Подписи под соглашением поставили член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ООО «Место-Смолячково» Вячеслав Семененко.

Ранее заявлялось, что новый отельный комплекс построят к 2028 году. ГК «Место» направит на реализацию проекта 2 млрд руб. Объект будет создан на берегу Финского залива, на территории бывшего детского лагеря «Березка»: в восьми корпусах проведут капремонт и построят один новый, с акватермальной зоной.

«Российский рынок оздоровительного туризма демонстрирует устойчивый рост, при этом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области остается дефицит качественных предложений. Развитие туристической инфраструктуры — важное направление для ВТБ»,— прокомментировал подписания соглашения господин Еременко.

В среду, 18 июня, также в рамках ПМЭФ-2025 Вячеслав Семененко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о создании сети курортов в регионе. ГК «Место» намерено построить четыре оздоровительных курорта: «Место-Всеволожск», «Место-Рощино», «Место-Туутари» и «Место-Толмачево». Инвестиции в проект составят 14,6 млрд руб. Управление отелями возьмет на себя отельный оператор Vertical Hotels.

Подробнее о новых проектах компании — в материале «Ъ-СПб» «Ленобласть отдохнет по-семейному».

Надежда Ярмула