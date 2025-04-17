Бывший лагерь «Березка» нашел свое «Место»

ГК «Место» направит 2 млрд рублей в строительство отеля в Смолячково (Ленобласть). Он появится в 2028 году на территории бывшего детского лагеря «Березка»: в восьми корпусах проведут капремонт и построят один новый, с акватермальной зоной. Для размещения гостей будет доступно 119 номеров, максимальная загрузка отеля — 500 человек. Продажи юнитов планируется начать в мае этого года. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают остановку роста цен на номера в сегменте загородных отелей до пяти звезд, но предполагают, что работа в такой локации все равно будет успешной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский санаторий «Березка»

Фото: СПб ГКУЗ Детский санаторий «Березка» Детский санаторий «Березка»

Фото: СПб ГКУЗ Детский санаторий «Березка»

«Место в Смолячково» — первый проект группы компаний «Место». На пресс-конференции 16 апреля представитель проекта сказал, что собственники компании аффилированы с ООО «СЗ "Место-Рощино"», учредителями которого, по данным Rusprofile, являются Иван Семененко (сын бывшего председателя комитета по строительству Петербурга Вячеслава Семененко), «УК "Спутник"», а также Алексей Ященков (экс-директор одной из компаний, соучредителем которой был Вячеслав Семененко). Управлять отелем будет УК Vertical Hotels, портфель которой превышает 2 тыс. номеров в Петербурге и Москве.

Участок бывшего лагеря «Березка» площадью 11,74 га был выставлен на продажу в начале 2024 года за 350 млн рублей. Точную сумму приобретения ни продавец (компания «Пластполимер»), ни покупатель не назвали.

Согласно представленному проекту, семь из отремонтированных корпусов будут переоборудованы под номера, суммарная площадь их составит 2,76 тыс. кв. м, средний номер — 25 кв. м. В еще одном намереваются организовать развлечения для детей, однако что именно там будет, пока не озвучивают.

Также в рамках проекта предполагается построить новое здание, которое будет включать в себя акватермальный комплекс (2000 кв. м) и два ресторана (1100 кв. м). Помимо этого, планируется открытый подогреваемый бассейн площадью 500 кв. м.

В пресс-релизе ГК «Место» сообщается, что отель должен стать локацией для отдыха в соответствии с мировыми трендами велнес-туризма. Подобный формат сочетает в себе идеи отдыха, спорта и оздоровления. «В последние 2,5–3 года туристическая индустрия увидела в появлении велнес-центров мощное конкурентное преимущество: появился внутренний спрос. И фактически сейчас мы видим начало импортозамещения. Например, в 2025 году количество термальных комплексов в перспективе вырастет в полтора раза»,— отметил руководитель архитектурной мастерской FUTURA-Architects Олег Манов.

Как сообщили в ГК «Место», привлечение частных инвесторов (в компании тщательно избегают фразы «продажи апартаментов») стартует в мае, минимальная сумма вложений составит 7,1 млн рублей (вероятно, речь идет о покупке апартаментов с минимальной площадью 20 кв. м).

Цена в 7,1 млн рублей соответствует рынку для четырехзвездочного отеля, полагает директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин. Однако, говорит он, максимальная загрузка в 500 человек при 119 номерах не соответствует параметрам этой категории и подходит скорее для объекта с тремя звездами.

Доходность в первые 2–3 года, считает господин Мусакин, может составлять 20–22% в случае, «если с инвесторами поделятся девелоперской прибылью». Когда останется только операционная прибыль, среднегодовой доход снизится до цифры около 12%.

Создание отеля в Смолячково Алексей считает перспективным, поскольку Курортный район стабильно пользуется популярностью. «При средней стоимости проживания в районе 12–15 тыс. рублей в день без дополнительных услуг загрузка загородных комплексов превышает 70%»,— заявил господин Мусакин. По его мнению, начиная с 2022 года среднегодовой рост цен на номера составлял 15–18%, а загрузки — на 5–6%, однако дальнейшего увеличения этих показателей ожидать не стоит, так как приток посетителей за счет распространения внутреннего туризма исчерпан, а целевая аудитория отелей с четырьмя и менее звездами достаточно чувствительна к ценам и ее доход не растет.

«Рынок загородной гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области все еще находится в активной стадии развития, спрос на отдых в своем регионе демонстрирует активный рост, при этом объектов современного формата крайне мало»,— отметила партнер NF GROUP Ольга Широкова.

Курортный район является лидером в области загородного предложения в Петербурге и Ленобласти, рассказала госпожа Широкова. В нем расположено 32% гостиниц и апарт-отелей современного формата категории 3–5 звезд с совокупным фондом около 1 тыс. номеров. В структуре предложения преобладают объекты четвертой категории (48%).

Среди преимуществ «Места в Смолячково» госпожа Широкова выделила сложившийся рекреационный имидж локации, а также близость к «большой воде» и лесному массиву. «Создание расширенной собственной инфраструктуры позволит уменьшить фактор сезонности»,— полагает она.

Артемий Чулков