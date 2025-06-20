В Башкирии задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

Главное следственное управление МВД по Башкирии по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении 47-летнего уфимца, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый переделал в боевое оружие несколько списанных пистолетов и нарезные стволы, а также изготовил более 20 самодельных патронов, используя гильзы от светозвуковых патронов.

В квартире и гараже подозреваемого нашли три самодельных пистолета и 22 патрона.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Майя Иванова