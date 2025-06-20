Из Татарстана в Иран отправили первую партию продовольственной пшеницы объемом 6,1 тыс. тонн. Ранее республика экспортировала в эту страну только ячмень. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан впервые отгрузил в Иран 6,1 тыс. тонн пшеницы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан впервые отгрузил в Иран 6,1 тыс. тонн пшеницы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Зерно загрузили на два судна на территории элеваторного комплекса. Перед погрузкой трюмы теплоходов обеззаразили согласно иранским требованиям, а после загрузки провели дезинфекцию самого зерна. Суда с грузом отправились по Волге в Иран.

Отгрузка проходила под контролем специалистов центра оценки качества сельхозпродукции. Пшеницу проверили на соответствие требованиям безопасности и качества, включая анализы на ГМО и радиологию. Все показатели соответствовали российским стандартам и требованиям Ирана.

Иран — один из крупнейших покупателей российского зерна. На страны исламского мира приходится три четверти российского зернового экспорта — 47,5 млн тонн в 2024 сельхозгоду.

Анар Зейналов