Кремль: Россия готова помочь арестованному в Армении главе ГК «Ташир» Карапетяну

Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом в Армении главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, при необходимости Россия готова оказать ему любую помощь.

«Безусловно, мы следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. 18 июня суд в Ереване арестовал его на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стали его высказывания в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Российский МИД заверил, что следит за ситуацией вокруг бизнесмена.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».

Лусине Баласян