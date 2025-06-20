Латвия запретила россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране

Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Запрет также распространяется на юрлица, зарегистрированные на территории РФ и Белоруссии. В заявлении говорится, что решение принято в целях укрепления национальной безопасности и предотвращения возможных угроз интересам Латвии.

Исключением, согласно закону, будут случаи приобретения единственного жилья иностранцем с ВНЖ или статусом постоянного жителя ЕС, указывает «Интерфакс». Также исключение сделано для случаев, когда недвижимость наследуется родственниками или признается собственностью по решению суда.

Служба госбезопасности Латвии в последние годы проверяла граждан России, владеющих в стране недвижимостью, расположенной вблизи стратегически важных объектов. В начале июня служба постановила, что некоторые россияне представляли угрозу для нацбезопасности. Их внесли в черный список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.