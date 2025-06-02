Латвия запретила въезд россиянам с недвижимостью возле стратегических объектов

Служба госбезопасности Латвии в последние годы проверила несколько граждан России, владеющих в стране недвижимостью вблизи стратегически важных объектов. Служба постановила, что часть россиян представляла риски для национальной безопасности Латвии. Этих граждан РФ по рекомендации службы внесли в черный список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, сообщает местный канал TV3. Сколько россиян включили в перечень, не уточняется.

В 2024 году власти Латвии обязали сдать экзамен по латышскому всех живущих в стране россиян. В январе 2025 года МВД Латвии предложило запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры страны. Министерство подготовило соответствующие поправки к закону о нацбезопасности, объяснив это необходимостью «укрепить защиту важной для безопасности государства и общества критической инфраструктуры». Поправки также запрещают собственникам таких объектов поддерживать страны, «угрожающие суверенитету демократических государств».