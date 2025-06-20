На «Госуслугах» запустили сервис по подбору вузов для абитуриентов

На «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация», с помощью которого абитуриенты могут подобрать специальность и учебное заведение, исходя из своих баллов и предметов ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сервис позволяет выбирать вузы по параметрам: местоположение, наличие общежития и военной кафедры, желаемая форма обучения (очная или заочная). Кроме того, с помощью сервиса можно сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест, а также отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление.

20 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что приемная кампания началась более чем в 1,2 тыс. вузов и почти в 4 тыс. колледжей. Было выделено 619 тыс. и 835 тыс. бюджетных мест соответственно. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, 73% мест распределено по региональным вузам.

Полина Мотызлевская