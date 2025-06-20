Первый груз растопит лед

По данным “Ъ”, 20 июня НОВАТЭК (MOEX: NVTK) отправил первый в новом сезоне груз в Китай через восточный сектор Севморпути (СМП). Танкер Arc7 «Георгий Ушаков» следует по восточному сектору без ледокольной проводки в сторону Азии. Аналитики ждут некоторого увеличения экспорта газа по маршруту в этом сезоне, если поставки в ЕС уже сейчас начнут снижаться по политическим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

20 июня НОВАТЭК отправил первый груз с завода «Ямал СПГ» через восточный сектор СМП, что означает открытие летне-осенней навигации. Как следует из данных Kpler, танкер усиленного ледового класса Arc7 «Георгий Ушаков» вышел из порта Сабетта 19 июня и, минуя Обскую губу, пошел на восток. Конечная точка маршрута и срок поставки пока не обозначены. Ледокол идет без ледокольного сопровождения.

В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что в настоящее время ледовая обстановка в восточном районе СМП позволяет обеспечивать проводки судов классов Arc4 и Arc5.

Прогноз по грузопотоку там не предоставили.

Традиционно навигация в восточном секторе СМП открывается c июня и длится до декабря. В остальное время танкеры НОВАТЭКа поставляют газ в Азию по более протяженному маршруту — через Суэцкий канал и Малаккский пролив, что занимает около 45 дней. Маршрут через СМП до Китая занимает около 20 дней. В летне-осеннюю навигацию 2024 года с проекта «Ямал СПГ» напрямую на азиатский рынок было отгружено 35 партий СПГ, или около 2,4 млн тонн, в 2023 году НОВАТЭК отгрузил 31 партию, или 2,4 млн тонн СПГ.

В текущем сезоне рынок вновь будет следить за отгрузками с проекта «Арктик-СПГ-2», где у НОВАТЭКа 60%. Первая очередь СПГ-завода на 6,6 млн тонн начала работу в конце декабря 2023 года. Правительство рассчитывало увеличить отгрузки углеводородов по СМП после запуска линии, но подпавший под блокирующие санкции США СПГ-завод в прошлом сезоне испытывал сложности с реализацией партий из-за отказов покупателей брать грузы и нехватки танкерного флота.

Основной рост транзитного грузопотока в восточном секторе в прошлую навигацию обеспечили нефтяные грузы.

Так, перевозки нефти в Китай в прошлом году выросли на 33% год к году, до 2 млн тонн. В эту навигацию нефтяные грузы на восток пока не уходили.

Независимый эксперт Александр Собко считает, что принципиального увеличения по сравнению со стандартными для летнего периода объемами ожидать не стоит, по крайней мере пока цены на газ в ЕС и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) примерно равны. По его словам, пока ЕС принимает российский газ, это направление намного удобнее с точки зрения логистики. Тем более, добавляет эксперт, что возможности пользоваться попавшим в SDN-лист перегрузочным комплексом на Камчатке по-прежнему нет. Александр Собко допускает некоторое увеличение экспорта в АТР по сравнению с типовыми объемами, если поставки в ЕС начнут уже сейчас частично снижаться по политическим причинам.

Татьяна Дятел, Санкт-Петербург