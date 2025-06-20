Выборы депутатов горсобрания Сочи назначили на 14 сентября

Депутаты городского собрания Сочи на очередной сессии назначили дату муниципальных выборов. Голосование по формированию нового состава представительного органа состоится 14 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Действующий созыв был избран 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Срок полномочий депутатов составляет пять лет. В связи с завершением срока, парламентарии приняли решение о назначении выборов на ту же дату, что и ранее утвержденные краевой избирательной комиссией выборы губернатора.

Как отметили в избиркоме Краснодарского края, голосование на региональных и муниципальных выборах, в том числе выборах в городское собрание Сочи, будет проходить в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Это решение было принято для повышения удобства участия избирателей в голосовании.

Мария Удовик