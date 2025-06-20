Jason Derulo даст концерт в Петербурге 28 сентября

Исполнитель хитов Wiggle, Talk Dirty и многих других Jason Derulo 28 сентября даст концерт в Санкт-Петербурге. Он пройдет в «СКА Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сайте площадки появился анонс мероприятия. У жителей Северной столицы спустя долгое время появится возможность посетить концерт исполнителя международного уровня.

В Москве Jason Derulo тоже выступит. Для жителей столицы он споет 26 сентября на «ЦСКА Арене».

В отличие от Петербурга, Москва в последнее время стала местом притяжения зарубежных рэперов. Недавно там дали концерты Tyga, Lil Pump и SmokePurrp.

Татьяна Титаева