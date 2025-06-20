Гросси: Иран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран приступил к разработке ядерного оружия на момент начала военной операции Израиля «Народ как лев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«У нас нет никаких весомых доказательств того, что Иран перешел на стадию разработки ядерного оружия... — то есть, взял этот материал (уран — “Ъ”) и начал обрабатывать его для создания ядерного оружия»,— сказал господин Гросси в интервью газете La Nacion.

Однако глава МАГАТЭ отметил, что «Иран не сотрудничал с агентством так, как следовало бы» — не давал всех объяснений по различным аспектам своей ядерной программы.

«Иран — единственная страна в мире, которая обогащала уран до 60%, что практически эквивалентно военному классу урана-235, необходимого для установки ядерной боеголовки (90%)»,— добавил господин Гросси.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, полагая, что страна далеко продвинулась в разработке ядерного оружия. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля-земля».

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».