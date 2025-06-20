Президент Израиля: лидер Ирана Хаменеи не является нашей мишенью

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль не преследует цель убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в рамках своей военной операции. Однако, по его словам, его устранение принесет пользу народу Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Израиля Ицхак Герцог

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Президент Израиля Ицхак Герцог

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«У нас нет цели убить Хаменеи, и у нас нет цели сменить режим. Но это может быть исторически явным побочным эффектом крупных исторических последствий, которые пойдут на пользу иранскому народу»,— сказал господин Герцог в четверг в интервью сети Axel Springer Global Reporters (цитата по Politico).

Президент Израиля подчеркнул, что главная цель страны сосредоточена на ликвидации ядерной и ракетной программ Ирана, которые, по его словам, представляют угрозу глобальной безопасности.

«Мы имеем дело с иранской ядерной программой, которая является чудовищем-осьминогом и состоит из многих элементов. Нам необходимо устранить их и лишить их возможности (создавать ядерное оружие — “Ъ”)»,— сказал он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что, согласно плану израильской армии, для достижения цели операции «Народ как лев» верховный лидер Ирана Али Хаменеи должен «перестать существовать».